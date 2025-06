Viabilità: senso unico con semaforo a Narni fino al 20 luglio

L’ordinanza riguarda il tratto dal km 1+000 al km 1+100 in località Tre Ponti

La Provincia di terni ha emanato un’ordinanza con la quale istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo sulla Sp 1 a Narni. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di consolidamento del corpo stradale. L’ordinanza riguarda il tratto dal km 1+000 al km 1+100 in località Tre Ponti, con semaforo h 24 fino al 20 luglio. Agli automobilisti in transito si raccomanda il rispetto dell’ordinanza e la guida con prudenza.