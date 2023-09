Pcto, gli studenti dell’Itts Volta sviluppano soluzioni per la startup Gemateg

Un percorso a scuola e in azienda che ha coinvolto classi e indirizzi diversi – Circa 20 ragazzi hanno elaborato, stampato e testato componenti per l’azienda

Un’attività di ricerca, studio ed elaborazione che ha portato gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia a collaborare con una startup del territorio, la Gemateg Italia srl, dando vita a un’esperienza di altissimo livello, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), la vecchia alternanza scuola lavoro. La particolarità di questo percorso è stata che la maggior parte degli studenti, un gruppo eterogeneo di quarte e quinte classi di diversi indirizzi, ha vissuto l’esperienza a scuola e non in azienda, insieme al tutor scolastico, Giovanbattista Giardina, professore di informatica, e al tutor aziendale, Bruno Lorenzi, responsabile tecnico di Gemateg. Iniziata il 4 settembre e conclusa il 29 settembre, ha coinvolto circa 20 studenti che hanno svolto attività di laboratorio, elaborando il progetto e stampando i componenti con la stampante 3d, mentre altri due ragazzi, direttamente in azienda, hanno testato i prototipi realizzati dai compagni, dando vita così a un progetto circolare.

“Siamo una startup che lavora su sistemi di raffreddamento a liquido di server e computer – ha spiegato Lorenzi –. Il cuore del nostro sistema è lo scambiatore che porta via il calore dai server che raffreddiamo. Sullo scambiatore bisogna portare il liquido e per questo è necessario un coperchio che lo faccia fluire. Abbiamo stimolato i ragazzi sul fatto che ci serviva un coperchio un po’ innovativo e particolare e loro si sono ingegnati per studiare alcune soluzioni. I ragazzi sono riusciti a inventare nuove geometrie, abbiamo analizzato insieme i progetti e tra i vari disegni ne abbiamo scelti e stampati alcuni che poi sono stati testati dai loro compagni che stanno in azienda”.

Nell’ambito del percorso, una metà del gruppo ha anche studiato un sistema per misurare la portata del fluido all’interno dei tubi dello scambiatore, che si interfaccia con la scheda elettronica, e lo hanno migliorato con varie accortezze.

“I ragazzi – ha commentato il professor Giardina – hanno vissuto l’esperienza di Pcto a scuola come se fossero in azienda e hanno avuto la possibilità di maturare delle competenze di base quale problem solving, lavorare per obiettivi e in gruppo, acquisire una nuova capacità, quella del team building, molto importante. Gli studenti che hanno vissuto questa esperienza provengono da diversi indirizzi della scuola, chimica, elettrotecnica ed elettronica, meccanica, meccatronica, energia, informatica e telecomunicazioni. Penso che i risultati che hanno raggiunto questi ragazzi siano notevoli, sia in termini di esperienza formativa, che in termini di orientamento”.

Il rapporto tra l’Itts Volta e la Gemateg Italia srl, la cui azienda madre è stata fondata negli Stati Uniti da perugini, nasce lo scorso anno quanto la startup ha chiesto di poter avviare una collaborazione per un’attività di ricerca e sviluppo di un segmento specifico di prodotto.

“Siamo voluti entrare in contatto con l’istituto Volta – ha spiegato Lorenzi – perché è molto rinomato nel territorio e sappiamo che i ragazzi sono molto preparati e competenti. Il lavoro è stato molto positivo, è stata un’ottima collaborazione”.

Dati i risultati positivi dell’esperienza, l’intenzione è di continuare l’attività con l’azienda, nel corso dell’anno scolastico, con una piccola rappresentanza di questi ragazzi.

Carla Adamo