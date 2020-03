Misericordia di Magione: due numeri telefonici per l’emergenza Coronavirus. Il servizio, in conformità con le disposizioni nazionali della Confraternita, è effettuato garantendo tutte le sicurezze sanitarie

Attivato dalla Misericordia di Magione un numero telefonico per garantire supporto alle persone sole o in difficoltà a seguito dell’obbligo di restare in casa a seguito delle disposizioni ministeriali per contrastare la diffusione del coronavirus.

“I numeri telefonico attivati – fa sapere Filippo Rigucci, responsabile Protezione civile della Misericordia di Magione – sono lo 075841819 da fisso e il 360333664 a cui possono rivolgersi tutte le persone che sono impossibilitate a muoversi da casa. I nostri volontari consegneranno a domicilio vale cose necessarie come alimentari o medicine. Il servizio, per la particolarità del momento, richiede l’adozione di norme sanitarie precise che la Misericordia nazionale, il servizio è attivo su tutto il territorio, ci invia giornalmente. Si tratta di indicazioni precise sui dispositivi da indossare e le norme comportamentali. Per questo, pur ritenendo apprezzabile il desiderio altruistico di tante persone che si mettono a disposizione per aiutare gli altri, mi sento di consigliare di non farlo per al sicurezza loro e degli altri e se vogliamo che il contagio venga controllato e fermato”.

I volontari della Misericordia, inoltre, sono presenti, con quattro volontari, all’ingresso dell’ospedale di Castiglione del lago per il pre-triage.