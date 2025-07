Presciutti: “Nelle casse della Provincia di Perugia entreranno 13.623.997”

“Per il futuro ci sarà certezza nell’erogazione dei finanziamenti per le viabilità”

Nell’ultima seduta del consiglio provinciale il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti ha riferito al consiglio provinciale sul primo tavolo di confronto e condivisione, che si è tenuto in questi giorni, tra Regione Umbria e le Province di Perugia e Terni, al quale hanno partecipato la presidente della Regione Stefania Proietti, il vicepresidente Tommaso Bori, i presidenti delle Province Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi, i direttori regionali e i dirigenti provinciali con i responsabili delle funzioni di bilancio.

“Nell’incontro sono stati affrontati problemi di natura finanziaria, rimasti sospesi per anni, che riguardano – ha detto Presciutti – l’Iva trasporti per 6.735.795 euro e il rimborso spese per la viabilità regionale, relativo agli anni 2022/2024, per un valore di 6.888.201 euro.

L’Iva Trasporti, ha detto la Presidente Proietti, verrà quanto prima erogata alla Provincia di Perugia, mentre il rimborso per la viabilità verrà finanziato con l’assestamento di bilancio (entro il 31 luglio).

In totale nella casse della Provincia di Perugia entreranno 13.623.997 di euro che chiuderanno definitivamente la partita del rimborso delle spese per l’esercizio delle funzioni relative al periodo 2016/2024.

Durante l’incontro si è parlato, anche, del finanziamento per la viabilità regionale 2025 che sarà di 2.250.000 con relativo rimborso delle spese a consuntivo. Per gli anni 2026 e successivi la Regione si è impegnata a mettere a regime i finanziamenti spettanti alla Provincia che ammontano a circa 5 milioni annui per il 2026/2028.

Per quanto riguarda il controllo ittico venatorio, la Regione ha chiesto alla Provincia una nota che quantifichi le risorse necessarie allo svolgimento di questa funzione, in modo da inserirle nel bilancio 2026/2028.

In ultimo – conclude il Presidente Presciutti – , durante l’incontro, sono state sollevate le questioni relative al lago Trasimeno e alla carenza delle infrastrutture viarie della regione. Su questi argomenti Regione e Province intendono avviare al più presto con il Governo, un tavolo di interlocuzione, con incontri cadenzati, per reperire le risorse necessarie”.