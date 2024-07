Settimana Magionese e Palio del Giogo 2024, dal 3 all’11 agosto nel centro storico

Presentato il programma della 43^ edizione della manifestazione, che si preannuncia ricca di eventi per tutte le età.

MAGIONE 27 luglio 2024 – Presentato dalla presidente della Proloco di Magione, Alessandra Grilli, il programma della prossima Settimana Magionese che si terrà dal 3 all’11 agosto nel centro storico di Magione

La settimana più viva dell’estate magionese sta per iniziare e mai come quest’anno sarà ricca di eventi e partecipazione. Organizzata dall’Associazione Turistica Pro Magione, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione di tante associazioni del territorio, la manifestazione è stata presentata questa mattina presso il Giardino dei Cinque Sensi di Casa Serena. Alla conferenza sono intervenuti il Sindaco di Magione Massimo Lagetti, i consiglieri regionali Simona Meloni ed Eugenio Rondini, Adriano Sorci, presidente della Fondazione Casa Serena “Zeffirino Rinaldi”.

L’edizione 2024 sarà una manifestazione intensa e dinamica che, come da tradizione, intende promuovere le migliori risorse culturali, creative, sociali ed enogastronomiche del territorio magionese. Tanti eventi che abbracceranno il mondo della musica, dell’arte, del teatro, del cinema, dello sport, della poesia e della storia, della solidarietà, e delle tradizioni. Tradizioni che verranno pienamente interpretate con la disputa del Palio del Giogo, evento vissuto con passione da tutti i magionesi e capace di abbattere ogni barriera generando aggregazione unica tra tutte le generazioni del paese. Il Palio del Giogo 2024 inizierà sabato 3 agosto con il “Lancio della Sfida” in Piazza Carpine: grazie alla collaborazione della Compagnia Teatrale Magionese, andrà in scena la rappresentazione “Morte di un Cavaliere” con sceneggiatura originale in ottava rima e regia di Fausto Marchini. A seguire, il tradizionale “Giro Veloce” dei quattro Rioni Casenuove, Caserino, Comune e Stazione, che determinerà l’ordine di partenza della corsa.

Tanti gli eventi rionali durante la settimana, a partire dai giochi per grandi e bambini “Rioni senza Frontiere” domenica 4 agosto in Piazza Matteotti, proseguendo con le cene rionali in programma dal lunedì al venerdì. La giornata clou sarà sabato 10 agosto, che inizierà la mattina presso il Giardino dei 5 Sensi con la conferenza “Palio del Giogo oggi, le novità artistiche e culturali di una tradizione folkloristica sempre più condivisa e sostenibile”, con Giorgio Lupattelli, Fausto Marchini e i Rioni Casenuove, Caserino, Comune e Stazione. In questa occasione verranno svelate le grandi sorprese del Palio del Giogo 2024 realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: il calendario del Giogo dell’artista Giorgio Lupattelli, l’iniziativa “GioGREEN” e il progetto “Scatta il Palio”. Arriviamo così alla notte delle stelle, che vedrà la disputa del XLII Palio del giogo in cui i quattro Rioni magionesi presenteranno il “Corteo del Palio del Giogo”, con nuovi abiti e scenografie per interpretare il tema “La vita quotidiana a Magione tra il XIII e il XIV secolo, nelle stagioni dell’anno”. L’atmosfera medievale della rievocazione storica e il brivido degli attimi che precedono la gara, saranno scanditi dall’esibizione del Gruppo musici e sbandieratori della Città di Cortona.

“Abbiamo lavorato molto per predisporre un programma che offra divertimento per grandi e bambini – afferma Alessandra Grilli – e consenta di vivere a pieno il paese, riscoprendo quel senso di comunità e orgoglio per una grande ricchezza di persone e contenuti, che è propria di Magione. Eventi per tutti i gusti, quindi, tra musica e arte, cultura e spettacolo, sport e folklore, cucina e tradizioni. Speciale attenzione per i più piccoli, con maggiori attività dedicate a bambini e ragazzi, ma anche valorizzazione di luoghi e persone del nostro territorio come i nuovi appuntamenti in Piazza Carpine e le numerose mostre che animeranno il centro storico.”

Collaborano alla manifestazione le associazioni – AVIS Magione, ARCI e SOMS, CISA e Unitre, Anonimi Perugini, Associazione Culturale LiberaMenti, Compagnia Teatrale Magionese, Scuola X Genitori, Sistema Museo, Vivi Magione, Komunicareleditoria, tutte le società sportive magionesi – e tantissimi volontari sempre presenti con impegno e generosità. Danno il loro supporto la Parrocchia di Magione, nelle persone di Don Stefano Orsini e Don Engjell Pitaqi, la Fondazione “Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi” le forze dell’ordine e la Misericordia di Magione.