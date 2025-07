Al Festival dei Tramonti sabato concerto di Bobby Solo

Nel pomeriggio spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi. Domenica gran finale con passeggiate, concerti, aperitivi e cene gourmet

Sarà il gran concerto di Bobby Solo, in programma sabato 5 luglio all’anfiteatro della Rocca del Leone di Castiglione del Lago (dalle 21 alle 23), l’evento clou della terza edizione del Festival dei Tramonti, la manifestazione culturale in programma fino a domenica 6 luglio 2025. La kermesse, unica nel suo genere, si snoda tra i borghi di Passignano sul Trasimeno, Magione, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino, San Feliciano, Castiglione del Lago, Tuoro e Panicale.

Il programma della giornata di sabato 5 luglio (dalle ore 18,30 alle 19,45) si aprirà con uno spettacolo per le famiglie che si terrà sul lungo lago di San Feliciano. Ad allietarle sarà Nicola Pesaresi insieme alla sua amica Isotta. Il ventriloquo folignate è noto al grande pubblico per aver brillato in televisione partecipando a programmi come Tú sí que vales e Italia’s Got Talent. Lo scorso anno è stato finalista nel programma Dalla Strada al Palco di Rai2. A seguire (fino alle ore 22) un aperitivo al tramonto a cura della Proloco di San Feliciano.

Sarà il gran concerto l’evento clou del Festival. All’anfiteatro della Rocca del Leone di Castiglione del Lago (dalle 21 alle 23) si esibirà Bobby Solo. Una serata indimenticabile con uno dei miti della musica italiana. Un viaggio musicale tra rock, pop e emozioni autentiche con un artista che ha scritto pagine di storia con le sue canzoni, capace di emozionare e far ballare generazioni intere.

Prenotazioni su TicketItalia: https://ticketitalia.com/bobby-solo-in-concerto.

Durante la cena gourmet della Fattoria Palombaro a Monte del Lago (dalle 20,30 alle 22,30) è in programma l’intrattenimento musicale con il quartetto vocale Hm composto da Francesca Basili, Silvia Carlani, Marida Marabotti e Alessandra Versiglioni. Un viaggio tutto al femminile dal doo-wop anni ’50 al pop dei Queen con grinta, armonie impeccabili e tanto swing. Per informazioni e prenotazioni alla cena è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

La giornata conclusiva del Festival, quella in programma domenica 6 luglio, si aprirà alle 17,30 al Castello di San Savino con le premiazioni del concorso fotografico, organizzate in collaborazione con Hobby Foto Perugia.

A Tuoro si terrà una camminata al tramonto: da Campo del Sole (dove è previsto il punto di ritrovo dalle ore 18,30) al Castello di Montegualandro (arrivo per le 20,30 circa). Il percorso di sola andata è di 8,4 km con un dislivello di 256 mt. Il trekking è organizzato dal Festival dei Tramonti in collaborazione con le guide di Int.Geo.Mod. srl e del MuST di Spoleto. Per informazioni e prenotazioni è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

Dalle 18,30 fino alle 22 a Campo del Sole a Tuoro sarà presente un piccolo accampamento romano con didattiche in collaborazione con la Proloco di Tuoro e la Prima Legio Taurus. Un viaggio nel passato alla scoperta della vita quotidiana dei romani. In accompagnamento un delizioso aperitivo storico, per un viaggio tra storia, cultura e sapori antichi.

Al Castello di San Savino, dalle 18,30 alle 19,45, ci sarà l’appuntamento con le “Meditazioni Musicali al Tramonto”. Si terrà il concerto a cura della Corale Fra Giovanni da Pian del Carpine “Sunset Choral Jazz, da Gershwin e Ellington” con Valentina Gentili, voce solista; Agnese Menna, violoncello; Andrean Zarkov, pianoforte; Sergio Briziarelli, direzione. Subito dopo, dalle ore 20, è in programma un aperitivo al tramonto a cura della Proloco di San Savino.

Per la serata conclusiva del Festival, la cena gourmet al tramonto, in programma alla Fattoria Palombaro a Monte del Lago (dalle 20,30 alle 22,30), prevede Intrattenimento di musica, suoni, emozioni a cura della Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine. Al pianoforte Alessio Pedini con “Standard Jazz Dinner Music”. Asta benefica conclusiva dei due Artisti CK23 e Fulvio Bifarini, che doneranno alla Fondazione Fabio e Simona Cancelloni “Nati per Vivere” due delle loro creazioni e assegnazione delle opere ai vincitori. Per informazioni e prenotazioni alla cena è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

Tutti i giorni del Festival è possibile ammirare due mostre presso la Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno. La prima è dedicata alla fotografia con il tema “Trasimeno al tramonto: scorci mozzafiato” e realizzata in collaborazione con Hobby Foto Perugia. L’altra, realizzata in collaborazione con TSA (Trasimeno Servizi Ambientali) è una mostra d’arte e sostenibilità: ambiente, turismo green, natura e arte alleate per promuovere un futuro più ecologico, creativo e responsabile.

La manifestazione è organizzata dall’Aps Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità con il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Gal Trasimeno Orvietano, Camera di Commercio dell’Umbria e dei Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Tuoro e Castiglione del Lago.

Tutto il programma del Festival, giorno per giorno, è consultabile nel sito: www.festivaltramonti.it.

Facebook: @festivaldeitramonti

Instagram: festivaldeitramonti