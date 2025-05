Magione: approvato il Rendiconto finanziario 2024

Lagetti e Stortini: “Un anno di ripresa economica. L’avanzo servirà per garantire ulteriori investimenti sul territorio”

(Cittadino e Provincia) – Magione, 24 maggio ‘24 – Approvato in Consiglio Comunale il rendiconto finanziario per l’esercizio 2024 del Comune di Magione.

Un rendiconto che, come spiega l’Amministrazione comunale, presenta un quadro economico-finanziario positivo, con un avanzo libero di € 2.777.168, che sarà utilizzato per finanziare spese in conto capitale e garantire ulteriori investimenti sul territorio.

“Il 2024 – riferisce ancora il Comune – è stato un anno di ripresa economica per Magione, dopo gli anni difficili del Covid e delle guerre che hanno alimentato l’inflazione. Il rendiconto mette in evidenza un Comune sano, con i conti in ordine e un importante risultato di amministrazione. L’avanzo registrato nel 2024 è un risultato molto positivo, che riflette la volontà dell’amministrazione di agire con estrema prudenza”.

Ecco alcuni dei dati positivi: un indicatore della tempestività dei pagamenti annuali di 17 giorni, rispetto ai 30 giorni consentiti per legge; una riduzione della percentuale di indebitamento legato ai mutui, che si assesta al 0,44% rispetto al 10% massimo consentito agli enti pubblici; un aumento significativo delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione tributaria.

Si registrano inoltre entrate superiori in termini di addizionale Irpef anche rispetto agli anni pre-covid, “dato questo – spiega il sindaco Massimo Lagetti – che denota quanto il nostro territorio sia appetibile dal punto di vista economico, continuando a garantire anche nel 2024 una tenuta sul numero di residenti quando la tendenza sia per i Comuni limitrofi che per la Regione stessa è quella del calo demografico dei residenti”.

Il Comune di Magione intende continuare a garantire e a mettere in atto tutte le misure di gestione e razionalizzazione del bilancio, quali l’adesione a bandi PNRR ed altri bandi per l’ottenimento di contributi volti alla realizzazione di spese di investimento.