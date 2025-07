Montone e India ‘di nuovo’ uniti nel ricordo del soldato Yeshwant Ghadge: inaugurata scultura in bronzo

L’opera finanziata dal Governo indiano e realizzata dall’artista Emanuele Ventanni, si trova in piazza san Francesco, dove vi è già il Memoriale dedicato ai caduti della seconda guerra mondiale e al valoroso combattente

(AVInews) – Montone, 5 lug. – ‘Omnes sub eodem sole’, viviamo ‘Tutti sotto lo stesso sole’, si legge nella meridiana che insieme a cinque cippi di mira costituisce il ‘Memoriale di guerra nell’Alta Valle del Tevere’, monumento parte di un progetto più ampio, inaugurato nel del 2023 in piazza san Francesco a Montone e dedicato agli uomini che persero la propria vita per la liberazione durante il secondo conflitto mondiale, in particolare al sacrificio del soldato indiano Yeshwant Ghadge, combattente nel 1944 tra le file dell’esercito inglese nelle campagne montonesi. Proprio in ricordo di Ghadge, che cadde a 23 anni da eroe assaltando all’arma bianca una postazione di mitragliatrice tedesca (gesto per cui fu insignito della Victoria cross, la più alta onorificenza militare inglese), si sono radunati ancora una volta ‘tutti sotto lo stesso sole’, cittadini, autorità locali e indiane, sabato 5 in piazza San Francesco, per la cerimonia di inaugurazione della scultura in bronzo in sua memoria, finanziata dal Governo indiano e realizzata dall’artista Emanuele Ventanni.

Presenti, oltre all’artista umbertidese, l’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, accompagnata dall’addetto militare dell’Ambasciata indiana in Italia, Rohan Farnikar; inoltre, per il Comune di Montone, il sindaco Mirco Rinaldi, il vicesindaco e assessore alla Cultura David Gonfia e l’assessore al Turismo Sara Volpi; la consigliera regionale dell’Umbria Letizia Michelini; il presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti; il vicario della questura di Perugia, Marco Scarpa e per l’Esercito italiano, il tenente colonnello Leonardo Pazzaglia e il maresciallo ordinario Pietro Schillaci. La cerimonia si è aperta con la parata della Banda dei trasporti e materiali dell’Esercito italiano, poi tutti nella Chiesa di san Francesco per i saluti istituzionali e la presentazione dell’opera scultorea e infine l’inaugurazione ufficiale con la deposizione della corona di fiori, in piazza san Francesco.

“Questa scultura arricchisce e completa il Memoriale di guerra dell’Alta Valle del Tevere, inaugurato nel 2023 – ha dichiarato il sindaco Rinaldi –, un monumento unico nel suo genere, che non è solo memoria, ma dialogo tra tempo, spazio e storia. Ciò che celebriamo non è solo un’opera d’arte, è la costruzione di un ponte tra popoli. Un ponte fatto di rispetto, di memoria, di riconoscenza e di amicizia. Il motto che campeggia sul nostro memoriale, ‘Viviamo tutti sotto lo stesso sole’, ci ricorda ogni giorno che i valori della libertà e della pace non conoscono confini. Un ringraziamento profondo va a tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile questo percorso: l’Ambasciata indiana in Italia, l’Istituto di storia politica e sociale ‘Venanzio Gabriotti’, l’associazione StoricaMente Aries, l’associazione Storicercando, la Filarmonica Braccio Fortebraccio, l’artista Emanuele Ventanni, che ha ideato quest’opera con grande sensibilità, la Fonderia artistica di Massimo Fraternali, le ditte Punto Comune, Luchetti Stefano, per l’eccellente realizzazione, e naturalmente un ringraziamento a tutta la comunità montonese e alle altre associazioni montonesi, che hanno saputo aprire il cuore, la mente e la propria storia. Yeshwant Ghadge non appartiene solo all’India: appartiene anche a Montone, alla nostra terra, alla nostra identità. Che questa scultura in bronzo parli alle future generazioni come monito di pace, come segno di fratellanza, e come testimonianza indelebile di ciò che siamo, grazie anche a ciò che è stato”. Il sindaco ha poi ricordato che nell’imminente Umbria Film Festival, a Montone dall’8 al 13 luglio, ci sarà spazio anche per la visione di film indiani, a testimonianza che “la cultura unisce i popoli e conoscersi, confrontarsi, scambiare sapere può aiutare a vivere in un mondo di pace”.

L’ambasciatrice Rao ha sottolineato “il valore altissimo dell’iniziativa e il valore dei soldati indiani che hanno aiutato l’Italia nella Liberazione. Questa opera porta un messaggio di libertà, pace e unione tra i due Paesi. Il governo indiano si impegna a rendere noto quello che i soldati indiani hanno fatto in Italia in tanti piccoli paesi per la Liberazione, per cui questo è un piccolo grande regalo che il Governo dell’India fa a Montone nelle parole di libertà, uguaglianza e democrazia”.

Durante la cerimonia è stato anche letto il messaggio che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha mandato per l’occasione, nel quale ha evidenziato come “il Memoriale di guerra dell’Alta Valle del Tevere rafforza il messaggio di pace, memoria e fratellanza. Un’iniziativa dal profondo valore simbolico e storico che rende omaggio non solo al soldato caduto eroicamente nel 1944 nelle campagne montonesi e insignito della Victoria cross, ma anche a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà, un messaggio universale che attraversa il tempo e i confini e che più che mai ci ricorda quanto un bene prezioso come la libertà vada custodito, protetto e trasmesso alle nuove generazioni”.