“Esprimiamo soddisfazione per l’attivazione del nuovo indirizzo del Salvatorelli-Moneta di Marsciano, la cui offerta formativa si arricchisce con il Liceo delle scienze umane. Un risultato che non è certo merito dell’attuale assessore comunale e nemmeno di chi da poco più di un mese governa la Regione. Si tratta di un traguardo raggiunto grazie al lavoro costante e al grande impegno profuso dalla Giunta di Francesca Mele”. A intervenire è la sezione Lega Marsciano. “Negli ultimi anni l’azione dell’Amministrazione di centrodestra a traino Lega ha sempre operato nell’ottica di promuovere e valorizzare le scuole del suo territorio – prosegue – Già all’inizio dell’anno scolastico 23/24, con la nuova dirigente dell’istituto Salvatorelli-Moneta, Severi, insieme al Sindaco Mele e all’assessore leghista alle Politiche Scolastiche Giannoni, si è affrontato il tema dell’ampliamento dell’offerta formativa per rendere più attrattivo e concorrenziale l’Istituto marscianese. Diverse erano le opzioni al vaglio, sulla base dell’identità sia dell’Istituto che le peculiarità territoriali: liceo ad indirizzo biomedico, liceo sportivo, linguistico (vista la presenza e il successo dell’indirizzo Cambridge) e ovviamente umanistico. Alla luce di questo lavoro, lo scorso maggio si è giunti alla conclusione di richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale l’apertura del Liceo delle scienze umane. Il tema è tornato d’attualità ancora una volta grazie al lavoro di Francesca Mele che nel corso dell’ultimo consiglio comunale ha ribadito e sottolineato il traguardo raggiunto dalla precedente Amministrazione. Nessun merito particolare, quindi, all’attuale assessore – conclude la Lega Marsciano – se non essere arrivata all’ultimo chilometro di un percorso precedentemente avviato dal centrodestra”.