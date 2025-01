Il “Liceo delle scienze umane” a Marsciano è una realtà

La Regione Umbria ha approvato l’attivazione del nuovo corso di studi a partire dall’anno scolastico 2025/2026

La Regione dell’Umbria ha approvato l’attivazione del Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale presso l’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta. Si chiude quindi nel migliore dei modi un iter partito lo scorso anno e che aveva già visto pronunciarsi positivamente il Consiglio provinciale lo scorso novembre.

“Questa approvazione – sottolinea l’assessora alla Scuola, Chiara Tomassoni – per la quale ringrazio la Giunta regionale, permetterà l’avvio del nuovo corso di studi già a partire dal prossimo anno scolastico, 2025/2026. È quindi il momento di lavorare per trasformare le potenzialità della nuova offerta formativa del nostro Istituto Salvatorelli-Moneta in una concreta realtà di sviluppo sociale, economico e culturale per tutto il territorio della Media Valle del Tevere. Il Comune di Marsciano intende affiancare l’Istituto e le famiglie nel lavoro necessario a far conoscere il valore formativo del nuovo corso attivato e la sua connessione con i bisogni del territorio, favorendone la capacità attrattiva e quindi la realizzazione nel tempo delle tante opportunità che vi si legano. Vorrei mettere in evidenza come questo importante risultato sia dovuto ad un lavoro costante, continuo e coordinato che ha visto coinvolti la direzione didattica e, molto meritoriamente, le ultime due Amministrazioni comunali a dimostrazione di come il nostro obiettivo ultimo sia sempre il buon governo delle comunità”.

Tanti giovani della Media Valle del Tevere avranno quindi, sul proprio territorio, anche questo nuovo percorso formativo tra le opzioni a disposizione. Un arricchimento dell’offerta che va a rafforzare qualitativamente tutto il sistema territoriale di istruzione di secondo grado. Le iscrizioni, a questo come agli altri indirizzi dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta possono essere fatte dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025 accedendo al sito della scuola, all’indirizzo https://salvatorellimoneta.edu.it/.