Marsciano, Lega: “Servono interventi urgenti sulla strada di Schiavo”

“L’Amministrazione comunale solleciti Umbria Acque per avviare con urgenza il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della strada di Schiavo”. Sul tema il consigliere comunale della Lega Marsciano, Francesca Mele: “Molti residenti della frazione hanno denunciato condizioni di forte dissesto del tratto in questione a seguito dei lavori eseguiti per il rifacimento delle linee obsolete per il contenimento delle perdite operato da Umbria Acque. Parliamo di un tratto di strada provinciale, ma con responsabilità concorrente del Comune, in quanto attraversa un centro abitato. Nonostante l’intervento fosse necessario, è evidente che il ripristino temporaneo del manto stradale (in attesa dei lavori risolutivi) non è stato effettuato in modo adeguato, rendendo la viabilità difficoltosa e pericolosa soprattutto per biciclette e motocicli. È inaccettabile che i cittadini di Schiavo debbano affrontare queste condizioni stradali ogni giorno. Chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente al fine di sollecitare Umbria Acque alla sistemazione delle traverse comunali e della dorsale provinciale, in quanto, viste le condizioni in cui versa il manto stradale, non è più possibile attendere la riasfaltatura totale che speriamo avvenga il prima possibile, condizioni meteo permettendo”.