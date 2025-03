Congresso Lega Marsciano, Santantonio eletto Segretario: “Incarico di responsabilità che onorerò con serietà ed entusiasmo”

“Sono onorato che i militanti della Lega Marsciano mi abbiano eletto Segretario all’unanimità e sono pronto a interpretare questo ruolo di grande responsabilità con serietà ed entusiasmo”. Così in una nota il neo eletto Segretario della Lega Umbria Marsciano, Marco Santantonio. “La Lega nasce sul territorio ed è dalle comunità che giungono le spinte propulsive che indirizzano l’azione politica del partito – prosegue – Marsciano è la città dove lavoro e in questi anni ho imparato a conoscere e apprezzare i suoi tanti punti di forza, a partire dalle eccellenti realtà economiche, e a comprendere le problematiche che meritano attenzione. Con la squadra del direttivo comunale, della quale fanno parte il nostro ex Sindaco Francesca Mele, l’ex Assessore Dora Giannoni, Maria Luisa Cerquaglia, Jacopo Capoccia e Silvano Munzi, che ho nominato io stesso, saremo al servizio dei nostri concittadini, pronti a essere loro portavoce anche nelle sedi istituzionali, dove la Lega non manca di dare battaglia nel solo interesse della comunità. Ringrazio il Segretario Riccardo Augusto Marchetti per credere in me e per essere stato presente al Congresso, a testimonianza della sua vicinanza e attenzione alla città di Marsciano, e grazie anche a tutti i militanti che mi hanno dato fiducia. Lavorerò ogni giorno per dimostrare di meritarla e sarò sempre tra la gente, perché sono le persone il motore di tutto e chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo per costruire il presente e il futuro di Marsciano, troverà in me ascolto e condivisione. Sono certo – conclude – che insieme saremo capaci di raggiungere traguardi importanti a beneficio della nostra città”.