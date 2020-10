Marsciano: avviso per la concessione di contributi ai Centri estivi. La domanda può essere presentata dai soggetti gestori entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2020

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi economici agli enti gestori dei Centri estivi che sono stati realizzati nel territorio comunale di Marsciano, nel periodo giugno – settembre 2020, e rivolti a minori di età compresa tra 3 e 14 anni. Il contributo, a valere sulle somme (pari a 50mila euro) assegnate al Comune di Marsciano dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, prevede anche un rimborso delle spese sostenute per la sanificazione, l’igiene e il distanziamento imposti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

La richiesta di contributo economico dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2020, con una delle seguenti modalità:

presentazione diretta al protocollo comunale in Municipio;

posta elettronica certificata inviata all’indirizzo marsciano@postacert.umbria.it;

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Marsciano, largo Garibaldi, 1 06055 Marsciano (PG). che sia consegnata al protocollo comunale entro la data di scadenza indicata.

Alla domanda va allegata la documentazione attestante le spese sostenute, una apposita relazione illustrativa dei servizi svolti con l’indicazione delle tariffe applicate, una fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.

Il modello di domanda e tutte le informazioni relative all’avviso, con i criteri e le modalità di erogazione, sono reperibili all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_1933.html. Per informazioni è possibile contattare l’Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura e Risorse Umane 075 8747245/254.