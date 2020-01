Comune Marsciano, incontro con i cittadini di Spina sull’Ufficio distaccato di Stato civile. Il sindaco Francesca Mele: “È stato chiarito che lo spostamento a Marsciano dei registi di Stato civile non comporta nessun disservizio per i cittadini di Spina, ma piuttosto risolve un problema di gestione dell’ufficio anagrafe”

Un incontro originariamente programmato dall’amministrazione per parlare con gli abitanti di Spina di iscrizioni scolastiche e di lavori presso la scuola media della frazione ma che poi è stato per lo più dedicato al tema della chiusura dell’ufficio distaccato di Stato civile. Quello che si è svolto, martedì 7 gennaio, è stato quindi una importante occasione di confronto con la popolazione che ha permesso all’amministrazione di fare chiarezza su quanto sta accadendo con l’annunciato spostamento, a Marsciano, dei registri di Stato civile presenti negli uffici della delegazione di Spina, una decisione che ha sollevato nei giorni scorsi polemiche e distorsioni della verità rispetto alle quali è stato necessario ristabilire con i cittadini i fatti per come sono. Ed ecco dunque i fatti. La decisione presa nei giorni scorsi dalla Giunta di chiudere formalmente l’Ufficio distaccato di Stato civile presente a Spina comporta solo ed esclusivamente il trasferimento a Marsciano dei registri attualmente presenti nella frazione. Non c’è nessun disservizio per i cittadini, visto che già da circa due anni l’ufficio presente a Spina non funzionava più come Stato civile (ovvero non si celebravano matrimoni e non si registravano atti) e visto che dal 9 aprile 2019 l’ufficio, che era aperto una mattina alla settimana, è stato chiuso a causa della mancanza di personale. Con questo atto l’amministrazione ha quindi formalizzato la chiusura di un percorso i cui effetti in termini di riduzione dei servizi si erano già determinati negli anni passati. Il trasferimento dei registri a Marsciano evita, piuttosto, che i dipendenti dell’ufficio anagrafe debbano spostarsi tra Marsciano e Spina, con dispendio di tempo e risorse economiche, solo per fare annotazioni sugli atti originali lì conservati. Tuttavia, non appena la reintegrazione del personale lo consentirà, (personale oggi numericamente insufficiente a causa dei pensionamenti e di una mancata programmazione dell’organico dei vari uffici nei due anni passati), è intenzione dell’amministrazione valutare anche modi e termini di riapertura dell’ufficio di Spina per garantire un più ampio spettro di servizi accessibili, non solo quelli di anagrafe (come accaduto fino ad aprile) ma anche il disbrigo di pratiche legate, ad esempio, all’edilizia e ai tributi.