Magione: al via il nuovo ciclo di appuntamenti in Biblioteca rivolto ai più piccoli e alle famiglie

Si parte sabato con l’incontro “Liberi di essere…ciò che uno vuole” dedicato alla Shoah

(Cittadino e Provincia) – Magione, 24 gennaio ‘25 – “Parole e suoni in libertà per imparare a sognare”: questo il ciclo di appuntamenti in biblioteca per i più piccoli proposti anche per questo nuovo anno dalla Biblioteca Comunale “Vittoria Aganoor Pompilj” di Magione.

Un ciclo di incontri dedicati all’infanzia che si snoda da gennaio ad aprile a cadenza mensile.

Ad inaugurare il nuovo ciclo sarà l’incontro dal titolo “Liberi di essere…ciò che uno vuole”, incentrato su letture per bambini e famiglie in avvicinamento alla Giornata della Memoria e dunque come riflessione sulla Shoah. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 25 gennaio alle ore 10.30.

Analogamente a quelli della seconda metà del 2024, il nuovo ciclo prevede iniziative di vario tipo: dalle letture per bambini e famiglie agli eventi “Nati per la Musica”.

La rassegna è organizzata da Sistema Museo.

Condurranno gli incontri Andreina Panico (volontaria NpL) e Roberta Prandi (Referente NpM per L’Umbria).