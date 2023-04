25 aprile Magione. La commemorazione istituzionale al Monumento ai caduti

Rappresentanti delle istituzioni, associazioni e forze dell’ordine renderanno omaggio al Monumento ai caduti nel centro storico di Magione ore 10, in occasione del 25 aprile, Festa di Liberazione.

Per commemorare il valore dei tanti partigiani che hanno combattuto, e in molti casi perso la vita, per sconfiggere il nazi-fascismo, verrà deposta una corona d’alloro.Le commemorazioni proseguiranno poi a Paciano, Monte Pausillo, dove i primi cittadini del lago e si ritroveranno davanti al cippo innalzato in onore della Brigata Risorgimento formazione in cui militarono 220 partigiani e che operò nell’area del Trasimeno sud-ovest tra il 1943 e il 1944. Si distinse nella cosiddetta ‘Battaglia del Trasimeno’, impedendo ai tedeschi di arroccarsi sulla cima del Pausillo.

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Magione per la Festa di liberazione venerdì 28 aprile, alle ore 16, alla Biblioteca comunale di Magione, incontro con la scrittrice e giornalista Sara Lucaroni che presenterà il suo libro “Sempre lui. Perché Mussolini non muore mai” pubblicato dalla Libreria Pienogiorno. Un saggio in cui l’autrice cerca di studiare le ragioni per cui gli italiani continuano ad evocare la figura del Duce, più o meno consapevolemente. Un percorso che la giornalista intraprende con il supporto di intellettuali, scrittori, giornalisti, storici. Ci sono infatti contributi di David Bidussa, Luciano Canfora, Franco Cardini, Saverio Ferrari, Emanuele Fiano, Umberto Galimberti, Giordano Bruno Guerri, Helena Janeczek, Tobias Jones, Vito Mancuso, Paolo Mieli, Tomaso Montanari, Giampiero Mughini e Chiara Saraceno.Ne parlerà con l’autrice lo scrittore Albano Ricci.