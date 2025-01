Connubio di jazz, musica tradizionale e classica per “Argentalia”

Sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia

le note del duo d’eccezione composto da Javier Girotto e Claudio Vignali

Un duo visionario per il prossimo appuntamento in cartellone per la stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia. Duo, composto da Claudio Vignali al pianoforte e Javier Girotto al sax, che, partendo dalla tradizione della musica popolare italiana ed argentina, viaggia verso universi musicali liberi da schemi e porta in scena nella suggestiva location “Argentalia“. Un evento realizzato in sinergia con Jazz Around.

Sul palco sabato 25 gennaio alle 21 nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia le melodie di questi due grandi popoli si uniscono in una danza ricca di ritmo, lirismo e improvvisazione.

Girotto e Vignali, due tra i massimi esponenti del rispettivo strumento a livello internazionale, elabora brani celebri di autori della tradizione per poi arrivare alle musiche di cantautori più moderni come Battisti, Pino Daniele, Dalla e argentini come Piazzolla, Spinetta, Souza e Carabajal. In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, per l’occasione gli artisti inseriranno un tributo al celebre compositore. Un concerto che unisce jazz, musica tradizionale e classica. Un’ esperienza unica.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

La stagione SanFra 2024 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria. Partner sostenitori dell’Auditorium di San Francesco al Prato sono Diva International, Acacia Group, Liomatic. Partner sostenibilità Regusto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

