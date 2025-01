27 gennaio 2025,  “Giornata della memoria”: le iniziative UniPg

“Lise Meitner e la fissione nucleare”: una lettura teatrale

Perugia, ore 17.30 – Centro servizi camerali “G. Alessi”

Video mapping: “Per non dimenticare”

A partire dalle ore 19 – Perugia, piazza dell’Università

Un evento che intende ricordare una donna straordinaria, che seppur costantemente perseguitata, sia come donna che come ebrea, dedicò tutta la vita alla fisica: lunedì 27 gennaio alle ore 17.30, in occasione della “Giornata della Memoria”, si terrà la lettura teatrale delle lettere di Lise Meitner, la scienziata di origine ebrea che scoprì la fissione nucleare, alla quale, però, ingiustamente, non fu assegnato il Premio Nobel.

La lettura, a cura di Paola Tortora di Vintulera Teatro, sarà introdotta dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Maurizio Oliviero, e seguita da un contributo storico-scientifico del prof. Giovanni Carlotti, del Dipartimento di Fisica e Geologia dello Studium.

L’iniziativa sarà l’occasione per ripercorrere le vicende di questa donna eccezionale, che donò alla scienza un contributo di altissimo valore, compresa quell’inaspettata e rivoluzionaria scoperta che cambiò per sempre il destino dell’umanità. L’evento è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Contestualmente, inoltre, a partire dalle ore 19 del giorno 27 gennaio e fino alle ore 3 del 28, la chiesa dell’Università, presso Palazzo Murena, sarà lo schermo sul quale verrà proiettato un affascinante video mapping: una candela accesa, dalla vivida fiamma, avvolta nel filo spinato, a ricordo dei campi di sterminio, insieme al perenne monito “Per non dimenticare”.

Perugia, 24 gennaio 2025