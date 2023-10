L’Umbria al TTG Travel Experience porta tante iniziative all’insegna dell’autenticità

Alla Fiera di Rimini dall’ 11 al 13 ottobre incontri, eventi e presentazioni animemeranno lo spazio espositivo della Regione

È l’Umbria a dare il benvenuto ai visitatori che entrano a TTG Travel Experience 2023 – 11-13 ottobre – dalla porta Ovest della Fiera di Rimini: a cavallo tra i padiglioni A7 e C7 lo spazio espositivo della Regione Umbria presenta la sua articolata offerta turistica all’insegna dell’autenticità con spunti per weekend e soggiorni a tema in ogni periodo dell’anno: incantevoli borghi, verdi colline, città e patrimoni d’arte, sport outdoor e percorsi per un turismo slow e sostenibile, grandi eventi culturali, strutture ricettive uniche e, su tutto, l’eccellenza di una superba enogastronomia dai sapori genuini.

La Regione Umbria arriva al TTG forte di una stagione contrassegnata dal riconoscimento di Lonely Planet che l’ha indicata nella pubblicazione “Best in Travel 2023” come unica destinazione italiana.

Un ricco palinsesto di eventi, incontri e presentazioni anima lo stand della Regione Umbria per l’intera durata della fiera, valorizzando appuntamenti e località note o ancora da scoprire.

Tra i principali:

● mercoledì 11 ottobre ore 16 “Umbria Jazz Experience” – con le novità del più importante festival del jazz italiano che in 50 edizioni ha saputo creare un nuovo concetto di experience culturale, musicale e turistica in grado di coinvolgere un pubblico molto vasto e non solo gli appassionati. Con gli appuntamenti della 30^ edizione di Umbria Jazz Winter di Orvieto (8 dicembre 2023-gennaio 2024), dell’Umbria Jazz di Perugia (12-21 luglio 2024) e dell’Umbria Jazz Weekend (12-15 settembre 2024)

● mercoledì 11 ottobre ore 16.45 “Il Turismo di Campagna di Coldiretti: un patrimonio da godere” turismo lento, green, rurale secondo la più grande associazione agricola europea che con Campagna Amica racconta lo straordinario patrimonio delle aziende agricole che animano i territori promuovendo la scoperta e il piacere di vivere un’autentica esperienza contadina.

● giovedì 12 ottobre ore 11.30 “Terra ospitale – L’Umbria e l’accoglienza fra turismo rurale, agriturismo ed enoturismo”, con gli interventi del vicepresidente della Regione Umbria e assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni, dell’assessore al Turismo, Paola Agabiti, dei rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura, Enit e Movimento Turismo del Vino per presentare le potenzialità dell’eno e oleoturismo e di tutto il turismo verde quale veicolo di promozione, valorizzando l’importanza dell’aggregazione di territori, comunità locali e dei loro attori per far conoscere, apprezzare e comprendere l’identità e l’unicità di questo tipo di offerta.

● giovedì 12 ottobre alle 15.15 “Sentieri e sapori del Cinema in Umbria”, il progetto della Rete umbra dei Festival del Cinema e della Regione che sottolinea il ruolo dell’arte e della cultura nell’economia regionale.

● ancora giovedì 12 ottobre alle 16.00 “Frantoi Aperti ovvero “Il turismo dell’olio raccontato da chi lo fa”, La Strada dell’Olio DOP Umbria e l’Associazione Strade Vino e Olio dell’Umbria presentano il calendario eventi per l’autunno, inclusa la prima edizione della “Pedalata lungo la fascia olivata Assisi-Spoleto”.

Ogni territorio della Regione presenta peculiarità e novità per l’autunno e per il 2024: U-Flow Experience, l’acqua come comune denominatore di un progetto che compone tre itinerari circolari per andare alla scoperta del Lago Trasimeno, della Valle Umbra e dei dintorni del capoluogo e dell’area a nord del Tevere, il Viaggio multisensoriale della Media Valle del Tevere, le Strade della Ceramica di Deruta, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto, Umbertide, i grandi eventi di Foligno (ciclostorica Francescana, Quintana, I Primi d’Italia), l’analisi di Umbria Jazz a cura della Camera di Commercio, gli appuntamenti di Enjoy Spoleto (Festival dei Due Mondi, SpoletoNorcia in MTB, Dolci d’Italia, EAT Enogastronomia a Teatro), Il viaggio lento nelle Terre dei Borghi Verdi della Bassa Umbria, il Tartufo bianco di Gubbio e Città di Castello, l’app Orvieto Experience per itinerari esperienziali, Destinazione Subasio e il Natale di Assisi, le risorse turistiche della Valle Umbra e Sibillini, le Luci sul Trasimeno e il Natale di Orvieto, Le Terre dell’Olio e del Sagrantino, l’Ecosistema turistico di Sellano, l’Amerino Tipico nella Bassa Umbria.

Affidato agli chef Vissani, Gigli e Gramignani in compito di portare a TTG di Rimini i sapori e le tradizioni enogastronomiche umbre, con menu, degustazioni, presentazioni e assaggi tutti da scoprire.