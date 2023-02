LDA Luca D’Alessio, in visita alla Comunità Incontro Onlus di Amelia

A poche settimane dai riflettori del Festival di Sanremo e dal successo del suo brano “Se poi domani” nel pomeriggio di oggi, LDA Luca D’Alessio si è recato in visita alla Comunità Incontro Onlus di Amelia.

In viaggio verso Perugia, per una ospitata presso un noto network radiofonico nazionale, LDA ha fatto tappa a Molino Silla, per conoscere la struttura, ascoltare le testimonianze dei ragazzi impegnati nel percorso di recupero e per portare loro la sua vicinanza.

La visita, si è svolta nell’ambito del progetto “MeetLife” la prima piattaforma interattiva contro le dipendenze finanziata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ideata dalla Comunità Incontro Onlus che sta coinvolgendo anche numerosi giovani artisti del panorama musicale italiano, per sostenere l’iniziativa.

A Amelia LDA, in veste di “testimonial” del progetto per un giorno, ha voluto condividere attraverso i social un messaggio contro l’uso delle sostanze.

Qui per scaricare il suo video messaggio: https://www.facebook.com/comunitaincontro.onlus

In allegato uno scatto dell’incontro con i ragazzi.

Strumenti di MeetLife, lo ricordiamo, sono la piattaforma multidevice meetlife.it, applicazioni tutorial attraverso simulatori per riprodurre in realtà aumentata gli ambienti di rischio e la presenza interattiva sui social più seguiti dai ragazzi, per informare, prevenire e fornire orientamento e supporto anche in caso di necessità.

La Comunità Incontro Onlus ringrazia LDA e Sony Music Italy per la visita e la disponibilità.