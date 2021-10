Amelia: ufficiali la nuova Giunta e il Consiglio comunale

Ufficializzati ad Amelia le nuova giunta e il nuovo Consiglio comunale usciti dalle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre scorsi.

La nuova giunta – Il sindaco riletto Laura Pernazza ha nominato nella sua squadra i seguenti assessori: Avio Proietti Scorsoni, vice sindaco con deleghe a lavori pubblici, edilizia, decoro urbano, protezione civile, patrimonio, frazioni e Rio Grande, Luigia Moscatelli si occuperà di associazioni, politiche giovanili e di genere, commercio e artigianato, Alberto Rini invece avrà le deleghe a viabilità, trasporti, polizia locale, ambiente, urbanistica e informatica, ad Antonella Sensini il sindaco ha assegnato bilancio, tributi e servizi sociali, mentre ad Elide Rossi personale, cultura, gemellaggi, pubblica istruzione, università, cooperazione internazionale e benessere animale. La Pernazza ha tenuto per sé le deleghe alla sanità, allo sviluppo economico, al turismo e alle partecipate ed ha assegnato a tre consiglieri comunali ulteriori deleghe. A Tommasi Agabiti l’agricoltura, a Matteo Chieruzzi lo sport e a Monica Monzi le politiche del lavoro.

Nuovo Consiglio comunale

Il nuovo Consiglio comunale è così formato. Gruppo “Per Amelia” 11 seggi: Avio Proietti Scorsoni, Luigia Moscatelli, Alberto Rini, Antonella Sensini, Tommaso Agabiti, Matteo Chieruzzi, Elide Rossi, Monica Monzi, Rita Valentini, Leonardo Pimpinelli e Tamara Grilli. Gruppo “Amelia Domani” 4 seggi: Pompeo Petrarca, Mascia Dionisi, Nicolò Pitaro e Nicoletta Valli. Gruppo “Obiettivo Comune” 1 seggio: Piero Bernardini.

Il sindaco Pernazza sottolinea il ruolo importante delle donne e dei giovani in questa nuova squadra.

“Rivolgo – dichiara – un sentito ringraziamento a chi ha lavorato con me nella passata amministrazione perché i risultati di oggi sono il frutto del lavoro di tutta la compagine amministrativa passata. Abbiamo un grande lavoro da compiere nei prossimi cinque anni, sia per proseguire negli impegni già assunti e nei progetti avviati, sia nel dare attuazione a quelli presi con i cittadini durante la recente campagna elettorale. Ci sarà una forte attenzione alle frazioni e un grande impegno insieme alla città per il suo futuro sviluppo e per la sua sempre costante crescita”.