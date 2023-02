Raggiunto l’accordo di Uil Trasporti Umbria per i driver presso SDA

Uil Trasporti: soddisfatti per quanto ottenuto, determinante l’intervento del Prefetto di Terni per giungere alla mediazione

Si chiude con un accordo valido da gennaio a giugno la contesa tra Uil Trasporti Umbria, coadiuvata dalla struttura nazionale, e la Cargo Broker in appalto presso SDA Express Courier, culminata con lo sciopero di 48 ore degli addetti alla distribuzione indetto dal sindacato la scorsa settimana e sospeso dopo l’interessamento del Prefetto di Terni, che ha chiamato le parti al tavolo della trattativa.

L’incontro si è svolto ieri 27 febbraio presso la Prefettura alla presenza dei rappresentati di Uil Trasporti Umbria, della RSA aziendale, del fornitore Cargo Broker SpA e del committente SDA. L’accordo è stato raggiunto con non poche difficoltà ma con la volontà da parte di tutti di giungere a una mediazione. Uil Trasporti ha ottenuto l’aumento richiesto di 5 euro per la trasferta dei driver, che passa così da 10 a 15 euro, da gennaio a giugno 2023. Alla scadenza, il tavolo di confronto verrà riaperto per valutare se è possibile proseguire con la scaletta di aumenti proposta dal sindacato, che prevede di arrivare a 25 euro in 3 anni.