Il Teatro Stabile dell’Umbria piange Marco Lupi. Il responsabile tecnico si è spento all’età di 59 anni

Marco Lupi, responsabile tecnico del Teatro Stabile dell’Umbria, ci ha lasciato sabato 30 aprile all’età di 59 anni. Una persona solare, sempre disponibile e affidabile, un esempio da seguire che con grandissima professionalità ha contribuito per 32 anni ai più importanti allestimenti scenici, riuscendo a conquistare la fiducia e l’amicizia di attori e registi, tra cui vogliamo ricordare il legame profondo e consolidato nel tempo con Giorgio Albertazzi, Anna Maria Guarnieri, Ottavia Piccolo, Gabriele Lavia, Andrea Baracco e Antonio Latella. Marco è stato un punto di riferimento fondamentale per tutti i teatri dell’Umbria e per tutti i tecnici e i lavoratori dello spettacolo, che hanno trovato in lui una solida guida. Stanno arrivando moltissimi messaggi di affetto e cordoglio provenienti da tutta Italia, e anche dall’estero, che ricordano il suo amore incondizionato per il teatro, la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di risolvere qualsiasi problema, sempre con il sorriso e con straordinaria competenza. Il Direttore Nino Marino, suo amico fidato dal 2003, Franco Ruggieri e tutte le colleghe e i colleghi che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo, lo ricordano con grandissimo affetto. Marco ha seguito fino all’ultimo l’allestimento di Embodying Pasolini a Solomeo con Tilda Swinton, e proprio l’attrice, trovandosi di fronte alla profonda commozione di tutto lo staff, ha voluto dedicargli lo spettacolo. Una dedica accompagnata da un grandissimo applauso a cui tutti noi ci uniamo. Il funerale si svolgerà martedì 3 maggio alle 15, nella Chiesa nuova di San Sisto.