La TSA ha affidato i lavori della nuova ricicleria di Castiglione

Tempi brevi per la realizzazione di un’opera che favorisce la spinta verso la sostenibilità ambientale

La TSA (Trasimeno Servizi Ambientali) comunica che ha affidato ufficialmente oggi i lavori di potenziamento del centro di raccolta di Castiglione del Lago, la ricicleria situata in via della Stazione e che sorgerà in un’area di proprietà del Comune di Castiglione del Lago.

I lavori per la “manutenzione straordinaria con implementazione dei presidi ambientali” del centro di raccolta di via della Stazione, saranno eseguiti dalla ditta BMR S.r.l. Costruzioni e Impianti di Veggiano (PD): l’investimento totale è di circa 250mila euro.

Previsti nel progetto, la riorganizzazione dell’area di raccolta e la realizzazione delle nuove strutture destinate al funzionamento del centro stesso, oltre alla sua illuminazione e all’adeguamento della segnaletica stradale.

«Siamo soddisfatti della notizia – affermano il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e l’assessore all’ambiente Fabio Duca – che va risolvere una questione che si è protratta negli anni per questioni relative alla titolarità dell’area da parte del Comune: con questo intervento, infatti, la ricicleria ricadrà interamente su un’area di proprietà comunale. In un tempo breve, entro la fine della primavera, Castiglione avrà un impianto adeguato, un centro di raccolta moderno, funzionale ed accogliente che risponderà alle esigenze dei cittadini del capoluogo e della parte nord del nostro territorio che hanno utilizzato in questi anni il centro di Pineta».