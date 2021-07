“La prevenzione non va in vacanza”. Visite oculistiche gratuite a Terni e provincia

Torna l’Estate e torna il progetto “LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA” CON LA SUA Terza edizione promosso e finanziato dalla IAPB Onlus (agenzia internazionale per la prevenzione della cecità).

Anche quest’anno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sez. Prov.le di Terni partecipa al progetto estivo. Tale iniziativa viene svolta su tutto il territorio nazionale ed e finalizzata alla prevenzione e alla cura degli occhi dagli agenti atmosferici estivi: Sole, acqua e vento sono agenti che possono danneggiare gli occhi.

Saremo presenti ad alcuni eventi che verranno svolti sul territorio Provinciale, sui principali Comuni della Provincia di Terni ed Orvieto, nei giorni dal 26 Luglio al 6 Agosto (dettagli sul sito www.uiciterni.it o la nostra pagina Facebook).

Nei materiali distribuiti, gli utenti avranno modo di leggere alcuni consigli per affrontare l’estate preservando la salute e la vista. Contemporaneamente verranno raccolti i nominativi che gratuitamente avranno un check-up visivo gratuito, previo appuntamento, che si terrà presso i locali della nostra sezione sita in via B. Faustini, 22 – Terni, nel periodo tra l’ultima settimana di Luglio e la prima settimana di Agosto.

I check up visivi, effettuati dalla ortottista Dott.ssa Elena Battistelli, saranno rivolti ad identificare ed eventualmente valutare difetti sensoriali e della motilità oculare (strabismo, ambliopia). Inoltre con la supervisione del Dott. Marco Ilari, oculista, saranno effettuate delle foto del fondo oculare, utili ad identificare eventuali patologie o deficit della retina.

Ricordiamo che il nostro ente si occupa a 360° delle persone colpite da disabilità visiva, dai bambini agli adulti, e siamo a disposizione di chi riscontra difficoltà fornendo moltissimi servizi caf e patronato, libro parlato, istruzione e formazione, prevenzione, servizi di accompagnamento, corsi, sostegno psicologico, attività ludiche e ricreative, avviamento al lavoro e molto altro.