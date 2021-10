Nuovo digitale terrestre e problemi di vista: l’unione ciechi offre consulenza gratuita

Un passaggio che rischia di complicare ulteriormente l’uso della tv per le persone non vedenti



Da oggi alcuni canali saranno trasmessi solo in hd e molti televisori dovranno arrendersi alla tecnologia che cambia e si evolve.

Un passaggio rischia di rendere più complicato l’uso della tv per le persone non vedenti o con problemi di vista.

“Molti apparecchi sono dotati anche di una funzione per chi ha problemi di vista o è completamente cieco – spiega l’unione italiana ciechi e ipovedenti dell’Umbria. Si tratta di un sintetizzatore vocale capace di guidare l’utente con una voce in moltissime funzioni, che sono presenti anche in alcuni decoder che consentono di non sostituire il vecchio televisore”.

Per ogni difficoltà legata al passaggio in hd e le informazioni sulle tv accessibili l’unione Italiana ciechi e ipovedenti dell’Umbria, nelle sue sedi di Perugia 075 5004681 e Terni 0744 402119, è a disposizione per offrire una consulenza gratuita anche telefonica.