“Legge sulla famiglia: 30 milioni di euro per gli umbri, ma la sinistra prova a fare ostruzionismo”

A intervenire sono il consigliere regionale Lega Umbria Paola Fioroni, prima firmataria della Legge e il capogruppo Lega Umbria, Valerio Mancini.

“Esprimiamo soddisfazione – affermano – per l’approvazione in III Commissione regionale della ‘Legge sulla Famiglia’ che il 17 settembre approderà in Aula per il voto definitivo. Si tratta di un documento fondamentale che rende strutturali 30 milioni di euro di fondi regionali a sostegno della natalità, delle neo mamme, per conciliare vita lavorativa e famiglia, per sostenere l’attività scolastica e sportiva dei figli, ma anche contributi in favore delle giovani coppie, delle famiglie adottive e degli orfani, solo per citare alcune aree di intervento. In questo contesto – proseguono – appare del tutto strumentale il tentativo del Partito Democratico di richiedere ormai tardivamente un’audizione per modificare un testo già approvato. Si tratta di un misero tentativo di ostruzionismo, considerando che l’atto ha avuto una fase partecipativa molto ampia in questi ultimi mesi, raccogliendo le indicazioni delle associazioni intervenute nel corso del tempo e che in molte sedute della Commissione competente abbiamo registrato l’assenza di alcune forze di opposizione. C’è stato modo e tempo per i membri di commissione dell’opposizione di intervenire e fare proposte, se realmente c’era intenzione di modificare il testo. Evidente, quindi, come la mossa tardiva e insensata del Partito Democratico rappresenti solo un tentativo politico e strumentale di bloccare il documento e non farlo arrivare in Aula. La sinistra prosegue nella sua lotta senza quartiere alla famiglia come pilastro della società, dimostrando di avere come unico obiettivo quello di distruggere questa istituzione, in nome del genitore1 e genitore2 e della pratica dell’utero in affitto. Da parte nostra – concludono – ribadiamo l’importanza della Legge sulla Famiglia che rende strutturali 30 milioni di euro di contributi regionali per i cittadini umbri e che implica la messa a sistema di fondi che nel corso degli anni saranno fondamentali per combattere la denatalità e lo spopolamento e aiutare le famiglie e i loro bambini nella prima fase di vita. Viene introdotto, inoltre, il Fattore famiglia e uno strumento come il Dipartimento della famiglia che sarà di sostegno e aiuto ai cittadini. Ringraziamo la maggioranza di centrodestra che ha votato l’atto, gli uffici competenti per il supporto e la Giunta regionale con la quale abbiamo lavorato in sinergia”.