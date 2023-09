“Kid Design Week 2023”

Si è appena conclusa apresso la Piccola Stamperia Leonardi, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della, che dal 2 all’8 ottobre 2023 proporrà un fitto calendario di appuntamenti tra laboratori, atelier, officine creative, workshop e talk dove a farla da protagonista sarà la

Ad intervenire alla conferenza stampa sono stati Francesco Maria Giuli, direttore artistico del festival, che ha raccontato come “la Kid Design Week è nata nel 2021 avendo come punto d’osservazione il mondo dei bambini e coinvolgendo in riflessioni di ampio respiro la società adulta, rappresentata dalla comunità e in particolare da genitori, insegnanti e da tutti coloro che vivono e lavorano nel mondo della cultura e della formazione. Nel segno della continuità, la terza edizione del festival, parte dal segno grafico infantile per andare ad approfondire l’aspetto psicologico, quello letterario e filosofico della creatività”

Per la terza edizione del Festival tema portante sarà la leggerezza. Il concetto ispirato allo scrittore Italo Calvino, di cui ricorre proprio quest’anno il centenario della nascita (1923-2023), viene inteso come approccio alla conoscenza, strumento di relazione con le nuove culture e di possibile cambiamento. Un nuovo approccio auspicabile nella necessità di interagire con la crudezza di un mondo in trasformazione che permette di elevarsi rispetto alla “pesantezza del visibile e del vivibile”, e che sarà posto al centro delle tante attività proposte.

A proseguire negli interventi è stata Viviana Altamura – Assessore Scuola, Servizi educativi, Università del Comune di Terni, che ci ha tenuto a sottolineare come la “comunità educante sia centrale nella crescita dei bambini e quanto fondamentale sia l’adesione ad eventi come la Kid Design Week, che tramite sperimentazione laboratoriale, permette ai ragazzi di trovare modalità nuove di immaginare il proprio futuro”.

Ad intervenire poi alla conferenza stampa Stefania Renzi, Assessore al Commercio, Artigianato, Agricoltura del Comune di Terni; Francesco Longhi Direttore Dipartimento Umbria Sud Arpa Umbria che ha evidenziato il sostegno di Arpa all’evento dato “il comune impegno a lasciare in eredità un ambiente più sostenibile alle nuove generazioni”; e Carlo Befani, Presidente Umbria Energy S.p.a. che collegandosi al tema della leggerezza, ha evidenziato “la necessità di essere operatori di cambiamento, presenti al proprio territorio con senso di responsabilità e di tutela”.

Per il terzo anno consecutivo la Kid Design Week è organizzata da Utilità Manifesta/design for social in collaborazione con il Comune di Terni Direzione Istruzione – Servizi Educativi Comunali, Assessorati alla Cultura ed alla Scuola del Comune di Terni, con il patrocinio di Aiap – Associazione italiana design della comunicazione visiva e di Adi – Associazione per il disegno industriale, Camera di Commercio dell’Umbria.

La settimana di eventi si svolge in alcuni degli spazi creativi della città di Terni. Nella sede del Caos – Centro Arti Opificio Siri si rivolgerà particolare attenzione agli studenti in formazione del design e delle arti visive prevedendo momenti dedicati di approfondimento, talk, presentazione di progetti, workshop organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Corso di Design; IED – Istituto Europeo di Design di Roma e IID Istituto Italiano Design. Qui si svolgeranno anche laboratori dal profondo valore esperienziale per bambini e adulti, incentrati su incontri ravvicinati col mondo della psicologia, delle arti e del design. Anche la BCT Biblioteca Comunale di Terni sarà sede protagonista di alcuni eventi portanti del Festival. Nello spazio Digipass si svolgeranno i laboratori “L’impensabile possibile” con Rkordata | Apple, mentre lo spazio Tweenager realizzerà due laboratori liberamente ispirati ad alcune opere di Italo Calvino.

In linea con le edizioni precedenti i Servizi Educativi Comunali del Comune di Terni propongono diverse attività laboratoriali che mirano a mettere in relazione l’istruzione pubblica con la lotta alle povertà educative passando per iniziative extrascolastiche di conoscenza del territorio e legate ai temi della sostenibilità, del riciclo, come “Il suono della leggerezza”, una passeggiata naturalistica con raccolta di materiali naturali con cui poi per realizzare oggetti sonori; o “Oltre l’apparenza: la leggerezza con gli occhi di Enrico Baj” dove le educatrici guideranno i bambini e le bambine alla scoperta della leggerezza della materia con gli occhi dell’artista e saggista Enrico Baj; o i vari appuntamenti legati all’uso dei colori come “Coloriamo… A un passo dal cielo”, “Soffio… Colore… Capolavoro!”, “Blu come… L’acqua e il cielo”.

Tra gli appuntamenti più attesi del Festival martedì 3 Ottobre, alle ore 18.00, ci sarà la Lectio Magistralis di Vito Mancuso in BCT Terni. L’intervento, realizzato grazie al sostegno di ARPA – ente regionale che si occupa di prevenzione e protezione ambientale, porta nella città di Terni un intenso momento di riflessione sul tema della leggerezza, una “virtù” che caratterizza il nostro tempo con luci e ombre.

Anche grazie al sostegno di Umbriaenergy, nelle giornate di Venerdì 6 e Sabato 7 Ottobre, il Festival vedrà la presenza del graphic designer Armando Milani, una delle più importanti figure internazionali della grafica italiana, membro dell’Alliance Graphique Internationale (AGI). Nella giornata di venerdì 6 ottobre, Armando Milani dedicherà ai bambini un pomeriggio di straordinaria creatività mentre sabato 7 mattina, nella sede del Liceo Artistico O. Metelli di Terni, incontrerà giovani designer in formazione per condividere il suo percorso di designer vocato alla tutela dei diritti umani.

Il disegno dal vivo sarà al centro dei riflettori con Gek Tessaro, narratore in senso lato, illustratore e autore di spettacoli teatrali, che prenderà parte al festival con un educational sul tema “Due occhi, un naso e una bocca“, in programma mercoledì 4 ottobre e rivolto a educatori e pedagogisti, nella consapevolezza che l’illustrazione non è solo un modo di avvicinarsi al bambino, ma anche di osservare il mondo, interpretarlo, narrarlo e viverlo.

Arriverà al Festival Rossana Maggi, artista poliedrica specializzata in didattica dell’arte contemporanea, da tempo collaboratrice dell’Accademia dei bambini della Fondazione Prada di Milano e di Campsirago Residenza, centro di ricerca e produzione teatrale. Ideatrice di laboratori artistici che hanno come caratteristica la contaminazione delle arti, Rossana Maggi sarà a Terni nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 ottobre con gli atelier sul tema “La leggerezza della materia” e “Dove volano i soffioni“, due laboratori rivolto ai bambini e agli studenti delle scuole superiori pensati per avvicinare i più giovani alle diverse tecniche pittoriche e al mondo dell’arte attraverso l’osservazione e la manipolazione della materia.

Anche il mondo culturale del lontano Oriente avrà il suo palcoscenico nell’edizione 2023 grazie alla partecipazione di Kaniukai, associazione fondata nel 2003 per promuovere l’arte dello Shodo alias l’arte tradizionale della calligrafia giapponese. A tenere i laboratori ci sarà il maestro Shoehi Tsuruno.

L’innovatività nel campo della didattica sarà ben rappresentata, infine, dal Centro Zaffiria, che crea materiali didattici, app e videogiochi, risorse educative digitali, mostre e installazioni, e responsabile del centro Alberto Manzi, impegnato a potenziare un modello educativo fondamentale per la coesione sociale delle comunità locali. Il Centro Zaffiria proporrà, nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, due atelier sul tema “La valigetta delle nuvole“, in cui i bambini saranno chiamati a sperimentare la misurazione delle nuvole, concretizzando il sogno di viaggiare in cielo e guardarlo con occhi diversi.

Un ringraziamento speciale per il loro supporto al Festival va alla fotografa polacca Beata Bieniak e all’illustratrice ternana Giada Fuccelli.

Tanti altri momenti saranno protagonisti del Festival, invitiamo a prenderne visione sul sito ufficiale https://www.kidesignfestival.it

Ricordiamo che la partecipazione alle attività in programma è gratuita, su prenotazione.