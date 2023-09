Lo sport marscianese in bella mostra con “A ritmo di sport”

Dal pomeriggio di sabato 30 settembre a tutta domenica primo ottobre il centro di Marsciano accoglie tutte le discipline sportive praticate nel territorio con stand, esibizioni, e la possibilità, per tutti, di cimentarsi nelle varie attività pratiche

“A ritmo di sport” è una grande festa che mette insieme, negli spazi del centro di Marsciano, tutte le discipline sportive che vengono praticate sul territorio che si presenteranno alla comunità con stand, esibizioni e la possibilità, per quanti vorranno, di cimentarsi nelle varie attività pratiche. Inizialmente programmata per il fine settimana del 23 e 24 settembre 2023, e poi rimandata a causa del maltempo, la manifestazione si svolgerà a partire dal pomeriggio di sabato 30 settembre per proseguire per tutta la giornata di domenica 1° ottobre. È promossa dalla Proloco di Marsciano con il patrocinio e sostegno del Comune di Marsciano, della Confcommercio, oltre a sponsor privati.

“Una grande festa dello sport – spiega l’assessore Dora Giannoni – che il Comune ha fin da subito sostenuto per dare l’opportunità alle tante associazioni sportive del territorio di presentare a tutta la comunità il lavoro che svolgono e magari avvicinare alla propria disciplina nuovi cultori. Ce n’è per tutte le passioni e per tutte le età, e questo è anche il segno della grande varietà e vivacità che caratterizza lo sport marscianese e che fa del nostro territorio e dei suoi impianti sportivi un punto attrattivo anche per i comuni limitrofi. Bene, dunque, questa prima edizione di A ritmo di sport che ha saputo coinvolgere anche il tessuto commerciale e associativo culturale della città. Da parte dell’Ente un grande ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati nella sua organizzazione”.

Sono una trentina le associazioni e attività sportive che prenderanno parte all’iniziativa, dalla pallavolo alle arti marziali, dagli scacchi al golf. Si dislocheranno per le vie del centro cittadino, in piazza della Vittoria, via XX Settembre, via Marconi, largo Garibaldi e via Umberto I° fino ad occupare anche parte di piazza Marx. Ad accompagnare le loro esibizioni anche momenti ludici e musicali oltre alla presenza, anche domenica pomeriggio, dei negozi aperti.