Junior Tennis Perugia M Plus Performance, scatta la serie A1

“ Un onore essere ancora tra le grandi d’Italia”

La formazione di capitan Tarpani terrà alta la bandiera umbra nella massima categoria nazionale. Domenica si parte da Prato, i Maestri: “Puntiamo sempre sul vivaio, i ragazzi daranno il massimo”. Inaugurato anche il nuovo campo in superficie veloce

Parte la serie A1, massima categoria nazionale, dove giocherà per il terzo anno consecutivo anche lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance. La formazione come sempre guidata da capitan Roberto Tarpani e dal vice capitano Andrea Grasselli, è inserita nel girone 4 insieme a Tennis Club Bisenzio Prato, Sporting Club Sassuolo e Circolo del Tennis Palermo. Domenica 8 ottobre il via a Prato con la prima giornata: “Un campionato stellare, con rose composte da grandi giocatori”, il commento di Tarpani e Grasselli. “I nostri ragazzi cercheranno ancora la salvezza, sono pronti come sempre a dare il massimo. Oltre alla rosa abbiamo allargato il team puntando su figure professionali di alto livello proprio per curare ogni particolare”. La formazione gialloblù sarà composta dal peruviano Juan Pablo Varillas, nr. 65 mondiale, ci saranno poi il beniamino di casa Francesco Passaro (nr. 193 Atp), il francese Kiryan Jacquet, il tunisino Skander Mansouri, il romano Gian Marco Moroni, il bosniaco Tomislav Brkic, quindi l’inossidabile Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Gilberto Casucci, Federico Cecconi, Davide Natazzi ed i giovanissimi Giulio Casucci, Nikodje e Mihajlo Trivunac. “Un altro motivo di vanto è poter lanciare giovani della nostra scuola”, hanno proseguito i Maestri, “ringraziamo come sempre i tanti sponsor che ci danno una mano ad iniziare da M Plus Performance di Lorenzo Fasola, tanti imprenditori sposano la nostra filosofia perché qui si sentono in famiglia”. Alla conferenza di presentazione hanno preso parte anche l’assessore al Comune di Perugia Margherita Scoccia, il presidente del comitato regionale umbro della Fitp Roberto Carraresi, in rappresentanza dello studio Keytos Giuseppe Fornari, i maestri dello Junior, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. “Lo Junior Tennis Perugia è una struttura importante del capoluogo – ha affermato Scoccia -, competere a questi livelli è straordinario così come poter portare in alto il nome della città”. “L’Umbria del tennis fa un grande augurio allo Junior, che rappresenta la nostra regione in questo importantissimo campionato. I numeri del movimento confermano la grande attività tennistica nella nostra piccola Umbria e di questo siamo chiaramente soddisfatti”. “Forza ragazzi, siamo sempre vicini allo Junior – ha rimarcato Fornari -. In questo club si respira aria di famiglia ed anche per questo appoggiare il circolo è per noi motivo di orgoglio”. I Maestri Lillacci e Vazzana infine hanno parlato del nuovo campo in veloce, inaugurato al termine della conferenza, “che arricchisce la nostra attività con la scuola tennis e testimonia la volontà continua di investire nel nostro club”.