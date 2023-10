A Perugia”Il Palazzo della Musica, dell’Arte e della Cultura per l’Inclusione Sociale”

Conferenza stampa di presentazione del progetto

Giovedì 12 ottobre a Perugia, Piazza del Melo, ore 12

L’iniziativa “S.W.I.T.C.H. O.N” nata dalla collaborazione tra il Comune di Perugia, Roghers Staff APS e AUCMA, con il sostegno della Fondazione Perugia, avrà l’obiettivo di rivalutare il prezioso patrimonio di Piazza del Melo attraverso la realizzazione di eventi musicali e culturali, nonché azioni di welfare e ristrutturazione degli spazi.

PERUGIA – “S.W.I.T.C.H. O.N”, letteralmente “accendere” una piazza a beneficio della collettività: questo il progetto nato da una partnership ufficiale tra il Comune di Perugia, Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (AUCMA) e la Roghers Staff APS, due delle realtà più longeve nella promozione dell’arte e della cultura nel territorio, con il sostegno della Fondazione Perugia, che sarà presentato in occasione della conferenza stampa di giovedì 12 ottobre a Perugia, Piazza del Melo, alle ore 12. Un “Palazzo della Musica, dell’Arte e della Cultura per l’Inclusione Sociale” a Perugia, un luogo in pieno centro storico dedicato alla socialità e alla cultura, con spazi aperti al pubblico quotidianamente, che ha iniziato il suo percorso per diventare uno dei fulcri delle attività sociali e degli eventi nella regione.

Alla conferenza stampa interverranno:

Andrea Romizi – sindaco di Perugia

Gabriele Giottoli – assessore Sviluppo economico, digitale, turismo, Comune di Perugia;

Daniele Moretti – Fondazione Perugia;

Aimone Romizi – presidente Roghers Staff APS;

Lucia Fiumi e Gianluca Liberali – AUCMA.

Già a partire dal mese di luglio è stato possibile vedere, infatti, per un weekend al mese, una Piazza del Melo trasformata in un palcoscenico con musicisti di vari generi e sessioni di Live Painting, oltre a spettacoli di stand-up comedy, con comici professionisti e non saliti sul palco per intrattenere il pubblico con le loro battute ed aneddoti. I “WEEKENDONI Roghers”, accompagnati da un aperitivo in collaborazione con Pinturicchio Cafè&Kitchen, sono stati così il pretesto per cominciare a scoprire il potenziale di una delle terrazze panoramiche più belle e sottovalutate della città.

L’iniziativa rappresenta una naturale evoluzione del percorso sociale e artistico che lo staff ha intrapreso da anni attraverso il volontariato attivo dei giovani per la “rivitalizzazione” del centro storico di Perugia, con l’obiettivo di favorire la partecipazione consapevole e responsabile da parte della comunità studentesca, giovanile, e non solo.

Oltre agli eventi di intrattenimento, il progetto ha già avviato tirocini di formazione per gli studenti dell’Università di Perugia e dell’Università degli Stranieri di Perugia.

Inoltre, le attività previste si integrano in stretta sinergia con le iniziative di welfare già attive in Piazza del Melo come lo “psicologo di quartiere”, centro d’ascolto “occhi aperti”, offrendo a tutta la popolazione, con particolare attenzione ai giovani, un luogo aperto, accogliente e accessibile.