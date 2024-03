Investimenti in sanità: nuove apparecchiature e tecnologie

Per l’endoscopia all’Azienda ospedaliera di Perugia, con investimenti per altri 5,5 milioni. Confermati i 4 milioni di euro per l’Azienda Ospedale di Terni

Nuovi investimenti nella sanità pubblica. Dopo gli oltre 70 milioni sbloccati dalla amministrazione regionale a favore di investimenti strutturali e strumentali delle aziende sanitarie, la Direzione Salute della Regione ha dato il via libera alla richiesta di acquisizione, da parte della Azienda ospedaliera di Perugia, di nuove apparecchiature e tecnologie per l’endoscopia da tempo vetuste, al fine di garantire anche una maggiore funzionalità a beneficio dei pazienti, investimento valutato dalla dirigenza dell’ospedale ben 5,5 mln di euro. La Direzione regionale ha anche confermato la possibilità dell’utilizzo degli utili degli esercizi precedenti a disposizione delle aziende ospedaliere, disposizione che permetterà all’Ospedale di Perugia di utilizzare circa 3,3 mln per il rinnovo del parco tecnologico strumentale.

A questo si aggiungono le interlocuzioni della Regione con il Ministero competente sia in merito alle apparecchiature a minor impatto ambientale, per un costo di 2,7 milioni richiesto dalla Azienda ospedaliera, sia per l’apparecchiatura di Tomoterapia.

Vengono confermati, come già detto, gli oltre 15 milioni destinati al Santa Maria della Misericordi dell’ex articolo 20 per lavori strutturali e acquisti strumentali. Nel frattempo alcuni investimenti sono già stati eseguiti come l’acceleratore lineare, la Pet tac, i 4 ecografi e 1 gruppo elettrogeno, mentre altri risultano in corso come l’installazione della Tac, la sostituzione del sistema radiologico fisso, i tre angiografi, le nuove aree per la terapia intensiva e gli interventi sul Pronto Soccorso.

Confermati anche per l’Azienda Ospedale di Terni i 4 mln di euro ex articolo 20 al fine dell’adeguamento degli impianti antincendio, il proseguimento dell’intervento di messa in sicurezza Colle Obito e la ristrutturazione e l’adeguamento delle sale interne. Sempre a Terni, oltre a vari interventi già effettuati e al progetto del nuovo pronto soccorso, proseguono i lavori al Piano -1 dove verrà collocato il reparto di Endoscopia, e i cui lavori termineranno in estate, e al Piano -2 dove sarà riunita l’intera Radiologia, con termine lavori previsto sempre entro la prossima estate. Interventi anche per la realizzazione dell’Unità Farmaci Antiblastici (Ufa), grazie a un finanziamento regionale specifico, che sarà la più grande dell’Umbria.

La Direzione Salute sottolinea anche che, compatibilmente con le risorse disponibili della programmazione economico-finanziaria e sanitaria, terrà conto di tutte le esigenze evidenziate dalle varie aziende sanitarie regionali ed effettuerà, come di consueto, una attenta analisi dei fabbisogni al fine di garantire la più efficace risposta alle richieste rappresentate, anche sulla base delle diverse priorità e tenendo conto del livello assistenziale.