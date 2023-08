In cinque a volto coperto svaligiano una orologeria a Terni

Portata via la cassaforte. Bottino fra 100 mila e 150 mila euro

Sono in corso indagini da parte della questura di Terni sul furto avvenuto all’alba di sabato, intorno alle 4 del mattino, ai danni di una orologeria di via Roma, nel centro storico della città.

Cinque malviventi a volto coperto sono entrati in azione accedendo nei locali dell’attività commerciale e portando via la pesante – 800 chilogrammi – cassaforte.

Prima trascinandola sul pavimento, poi spingendola con l’autovettura – una Audi Rs3 di colore nero dalla targa non leggibile – per una trentina di metri, fino alla fine di via Roma. Infine l’hanno caricata nel portabagagli e sono fuggiti.

Dentro c’erano orologi antichi, di marche di prestigio e tutti di valore: il bottino del raid sarebbe compreso fra 100 mila e 150 mila euro. I cinque, pistole in vista, avrebbero agito di fronte agli occhi di diversi testimoni, per lo più giovani che a quell’ora si trovavano in zona. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine che si sono portate sul posto così come il proprietario dell’attività.

Le indagini della polizia partono da testimonianze e soprattutto dalle immagini delle telecamere presenti nell’area.

Ma il lavoro per gli inquirenti non si preannuncia semplice.