Impianti sportivi pubblici: approvato bando per supporto ad interventi di efficientamento energetico

È stato approvato dall’amministrazione regionale il Bando per il supporto ad interventi di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di prevenzione del rischio sismico degli impianti sportivi pubblici esistenti nel territorio regionale.

La misura dispone di una dotazione finanziaria quantificata in complessivi € 15.000.000,00, a valere sulle risorse del PR FESR 2021–2027.

Le risorse disponibili sono equamente ripartite fra interventi di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di adeguamento e/o miglioramento sismico.

La misura ammette a contributo i progetti il cui costo totale sia superiore a € 200.000,00 e fino ad 1.000.000,00 di euro. Il contributo regionale massimo assegnabile non potrà essere superiore all’82% del costo totale dell’intervento e comunque non potrà superare l’importo di € 1.000.000,00. Le proposte progettuali potranno prevedere interventi relativi a una o più azioni oggetto del bando.

Soggetti beneficiari sono gli enti locali dell’Umbria proprietari di impianti sportivi.

Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati su edifici esistenti ed in uso alla data di presentazione della domanda e possono essere ammessi a finanziamento quelli già avviati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda stessa.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando i soggetti beneficiari possono presentare istanza di partecipazione. A tal fine devono compilare e trasmettere la domanda di partecipazione – corredata degli allegati previsti – esclusivamente in forma telematica mediante il sistema informatizzato “Tra.MA. – sezione bandi”, disponibile all’indirizzo web del sito istituzionale della Regione Umbria: http://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/tra.ma

La domanda di richiesta contributo va inoltrata entro il termine di 60 giorni, naturali e consecutivi, conteggiati dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR). Il Bando è pubblicato, oltre che nel BUR della Regione Umbria, nel Canale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale regionale.

“L’amministrazione regionale dell’Umbria – afferma l’assessore regionale allo Sport, Paola Agabiti – dimostra, sempre di più, di avere a cuore la pratica sportiva e la sua piena affermazione, investendo concretamente nella realizzazione delle condizioni per la sua oggettiva praticabilità e conseguire la partecipazione da parte del maggior numero di persone. In particolare, ciò che ci sta più a cuore è incoraggiare nei giovani l’aggregazione, l’integrazione e l’attività motoria, così da diffondere fra le ragazze e i ragazzi umbri la cultura dello sport come strumento per il benessere psico-fisico e promuoverne i valori educativi. La misura in oggetto – conclude l’assessore Agabiti – consente oggi di intervenire affinché gli impianti e le infrastrutture sportive siano efficienti e altamente funzionali a tale scopo, permettendo una maggiore e sempre più capillare diffusione dello sport a tutti i livelli e garantendo una valida ospitalità agli eventi sportivi, che sempre più trovano accoglienza nella nostra regione”.