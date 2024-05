Città della Pieve: maggio all’insegna della Peregrinatio Mariae

La statua del Santuario della Madonna di Fatima farà visita ben 9 chiese della diocesi

“Si tu scendi ancor tra noi, Madre buona Onnipossente; messaggera ai figli tuoi, di speranza e di perdon…”. Questa la frase scelta dalla comunità pievese per introdurre ed accompagnare l’evento principale del mese di maggio di Città della Pieve: la Peregrinatio Mariae. L’iniziativa, promossa da Don Giordano Commodi (attuale parroco della concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio nonché rettore del Santuario della Madonna di Fatima in Città della Pieve), avrà inizio il 4 maggio (a partire dalle ore 17) e terminerà lunedì 13 maggio (ore 18). Obiettivo principale è quello di cercare di coinvolgere e far sentire ancora più unite le varie parrocchie della diocesi. Per questo, è stato previsto che la statua della Madonna di Fatima di Città della Pieve che sarà peregrina, sosterà e sarà esposta in ben 9 chiese diverse, da Città della Pieve fino a Chiusi, passando per Tuoro e Castiglion del Lago. Di seguito, nella locandina allegata, il programma completo.