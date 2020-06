Covid-19 e gestione impianti sportivi: il Comune di Perugia a sostegno delle società

Al fine di mitigare gli effetti negativi determinati dall’emergenza COVID-19, la Giunta comunale ha approvato nella seduta di mercoledì 17 giugno la proposta dell’Unità Operativa Impianti Sportivi, ERP e Beni Culturali, di adottare misure di sostegno a favore di associazioni e società sportive del territorio e a salvaguardia dell’infrastruttura sportiva comunale. In coerenza con le disposizioni normative già emanate dal Governo e dalla Regione Umbria e con il Regolamento sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Perugia, verranno forniti ai competenti uffici comunali i seguenti indirizzi:

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli – si dimostra ancora una volta vicina alle mondo dello sport cittadino. Si sta lavorando per evitare una crisi delle associazioni e delle società sportive, in molti casi, concessionarie di impianti di proprietà comunale, tenuto conto che mediante le stesse vengono assicurati un’ampia offerta sportiva a vantaggio della collettività e la gestione, il presidio e l’adeguata conservazione e manutenzione degli impianti stessi. Queste disposizioni, unite alle azioni messe in campo dal Governo sul piano finanziario, sono strumenti importanti per tentare di ricreare una normalità in un contestato, quello sportivo, pesantemente condizionato dall’ emergenza sanitaria”.