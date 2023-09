Fiammetta Modena nominata Commissario Provinciale Forza Italia Perugia

Il plauso del direttivo regionale



Il direttivo regionale di Forza Italia Umbria plaude alla nomina della Senatrice Fiammetta Modena come Commissario provinciale di Perugia.

“Ringrazio il segretario nazionale On. Antonio Tajani, il responsabile del Settore Organizzazione On. Francesco Battistoni, il Coordinatore regionale Andrea Romizi e l’intero direttivo regionale di Forza Italia per la fiducia accordatami dichiara la Senatrice Modena. È un impegno al quale non mi sottraggo per i profondi legami personali e politici che ho con tutta la comunità degli Azzurri – spiega – per i valori che interpretano, oggi più che mai vividi, e per la profonda convinzione che Forza Italia è stata e sarà sempre la casa di chi cerca libertà, equità e una visione luminosa, pur nelle avversità. Con il Sole in tasca, grazie a tutti noi”.