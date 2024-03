Il successo di Lorenzo Locci, giovane produttore dell’Umbria

Due riconoscimenti per il giovane umbro alla 25° edizione dell’Oro Verde dell’Umbria

Martedì 5 marzo 2024 a Perugia, presso il Centro Servizi Alessi, si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei vincitori della 25^ edizione del Concorso Regionale Oro verde dell’Umbria che ha premiato i migliori oli Evo e Dop dell’Umbria, confermandosi come uno straordinario strumento di promozione e valorizzazione della produzione olearia di eccellenza della Regione, ma anche di stimolo alla crescita della qualità produttiva e dell’ìntero comparto.

Nell’occasione si è particolarmente distinto il giovane produttore Lorenzo Locci, 31enne titolare dell’Agricola Locci di Giano dell’Umbria (Pg), che si è aggiudicato il 1° posto con la Monocultivar Moraiolo tra i “campioni dell’olio e.v.o. di qualità dell’Umbria” pervenuti per il premio nazionale “ La Goccia d’Ercole 2024 – Premio Piccole Produzioni ” e ha inoltre ottenuto la Menzione di Merito Giovane Imprenditore.

Il premio nazionale “La Goccia d’Ercole” si configura come una sezione a latere del concorso nazionale Ercole Olivario, che premia le eccellenze olearie dei territori italiani, introdotta dopo i festeggiamenti dei 30 anni di Ercole Olivario del 2022 allo scopo di sostenere le piccole produzioni, soprattutto in quelle realtà che possono contare su quantità limitate.

La partecipazione a La Goccia d’Ercole è riservata alle aziende che, pur avendo una produzione limitata, riescano ad aver un lotto omogeneo da 5 a 9 quintali: le prime 6 etichette, selezionate da apposita giuria, verranno presentate alla Giuria Nazionale dell’Ercole Olivario per decretare la prima classificata nella categoria DOP e la prima classificata nella categoria EXTRA.

La proclamazione e premiazione dei vincitori de La Goccia d’Ercole 2024 – Premio Piccole Produzioni è prevista venerdì 5 aprile 2024 a Perugia presso il teatro della Sapienza.

Lorenzo Locci ha, inoltre, ottenuto un secondo importante riconoscimento, confermandosi a pieno titolo come giovane ambasciatore dell’olio di qualità dell’Umbria: la Menzione di Merito Giovane Imprenditore, riservata al miglior titolare under 40 che abbia raggiunto, con l’olio in gara, un punteggio pari o superiore a 75/100.

La carriera del giovane produttore Lorenzo Locci, che è anche assaggiatore professionista di olio e.v.o. iscritto all’albo degli assaggiatori e fa parte del circuito della Strada dell’Olio Dop Umbria, è cominciata nel 2016 quando, a soli 24 anni, ha coronato la passione a lungo coltivata per il mondo dell’agricoltura e per l’eccellenza della qualità olearia fondando l’Agricola Locci a Giano dell’Umbria (Pg) e inaugurando nell’ottobre 2020 un frantoio di ultima generazione, a ciclo continuo ed estrazione a freddo, con la particolarità unica delle gramole verticali tipiche del frantoio Mori, che molisce le sole olive aziendali.

L’Azienda diretta da Lorenzo, a pochi chilometri dal centro storico del piccolo borgo di Giano dell’Umbria (Pg), si trova incastonata nel cuore della sottozona dei colli Martani, della Dop Umbria, sulla sommità di una collina, proprio di fronte all’Abbazia di San Felice che dà il nome alla cultivar San Felice, tipica del luogo.

Nell’ottica della ricerca della qualità e dell’esaltazione del legame con il territorio, sono due le varietà di olio extravergine di oliva monovarietale proposte dall’Agricola Locci: la Monocultivar Moraiolo, caratterizzata da note balsamiche e un aroma leggermente piccante, e la Monocultivar San Felice, che nasce invece da olive della cultivar “San Felice” con ottime caratteristiche agronomiche e qualitative, dal sapore delicato e adattabile ad ogni tipo di primizia culinaria. L’intraprendenza di Lorenzo e la sua propensione ad investire in tecnologia e in qualità gli ha consentito di ottenere numerosi riconoscimenti, i più recenti dalla Guida Slow Food 2023 e dal Gambero Rosso – Guida Oli d’Italia 2023 per il Monocultivar Moraiolo e per il Monocultivar San Felice, quest’ultimo insignito anche delle prestigiose “Due Foglie Gambero Rosso” nel 2023.

Questi i nomi dei vincitori e di tutti i premiati alla XXV edizione del Concorso Regionale Oro Verde dell’Umbria 2024:

▪️1° classificato : Frantoio Batta Giovanni

▪️2° classificato: azienda Le pietraie di Dante Sambuchi

▪️3° classificato: Frantoio Ranchino Eugenio

Menzioni di merito:

▪️Menzione di merito Giovane imprenditore: Azienda Agricola Locci di Giano dell’Umbria (Pg)

▪️Menzione di merito Impresa donna: Olio Decimi, Bettona (Pg)

▪️Menzione di merito Impresa Digital Communication: Frantoio Gaudenzi

▪️Menzione GIORGIO PHELLAS – Il Turismo dell’Olio: Azienda Centumbrie

Concorso nazionale La Goccia d’Ercole – Premio Piccole Produzioni:

1° classificato: Agricola Locci di Lorenzo Locci con l’Olio Evo Il Moraiolo

2° classificato: Frantoio Olio Decimi

3° classificato: FRANTOIO LORETI di Rodolfo Loreti

Premio Qualità ed Immagine in ricordo del prof. Montedoro: Etichetta Casa Lontana presentata dal Frantoio Gaudenzi

Menzione Speciale olio Monocultivar: etichetta “Il Sincero” dell’Azienda Agraria Viola.it

Menzione speciale Olio Dop Umbria Biologico: Azienda Agraria Giulio Mannelli

Diploma Gran Menzione per gli oli Extravergine: etichetta “L’affiorante®” dell’Azienda Agraria Marfuga.