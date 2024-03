Prove d’Orchestra, sabato 9 marzo l’evento finale di restituzione

I consiglieri del gruppo civico di opposizione Idee Persone Perugia – Fabrizio Croce e Lucia Maddoli – hanno ufficializzato la data dell’appuntamento di restituzione delle Prove d’orchestra, percorso di partecipazione cittadina fondato su civismo e democrazia, che si terrà sabato 9 marzo alle 17.30 al cinema Méliès di via della Viola, a Perugia.

“La combinazione e l’elaborazione dei dati raccolti lungo le 9 tappe cittadine promosse negli ultimi 5 mesi – sottolineano Croce e Maddoli – ha dato vita a un corposo dossier a base di immagini, curate dal fotografo David Morresi. L’evento si colloca, non a caso, nei giorni immediatamente successivi alla presentazione alla città di quella che potrebbe considerarsi come la direttrice d’orchestra del mondo progressista, la candidata Sindaca Vittoria ‘Dada’ Ferdinandi, alla quale in chiusura del programma ufficiale simbolicamente verrà consegnata la chiave (USB) della città, ovvero la sintesi dei contenuti emersi nei 9 incontri”.

Ma l’esperienza dell’orchestra non terminerà il 9 marzo:

“sul luogo – concludono da Idee Persone Perugia – sarà presente anche una reception, dove chi vorrà potrà registrarsi alla mailing list per rimanere in contatto, scaricare i codici per poter visionare con calma il materiale prodotto, lasciare il proprio simbolico sostegno all’attività del gruppo, mettersi a disposizione per contribuire a fare di questo progetto il faro acceso dei e per i cittadini dentro le istituzioni”.