Una storia di amicizia e canzoni

Lunedì 29 maggio i Pooh saranno i graditissimi ospiti di Radio Subasio Intervista.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red I Pooh a Radio Subasio. Una storia di amicizia e canzoniCanzian e Riccardo Fogli a partire dalle 16:00, accolti e intervistati da Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi rinsalderanno il patto di amicizia con Radio Subasio, dalle radici davvero profonde.

Sarà una festa! Per gli oltre 50 anni di carriera di un gruppo che continua a scrivere la storia della musica nazionale e per i fan – in studio e in videocollegamento – che avranno l’opportunità di poter interloquire con loro, apprezzandone ancora la coesione.

“Pooh – Amici per sempre”, infatti, più che richiamare il titolo di una canzone rieditata di recente e degli eventi che li vedranno protagonisti live dall’estate all’autunno, è un motto, il loro motto!

La riprova di un legame capace di tenerli ancora sul palco, con la medesima leggerezza delle band anagraficamente più giovani, facendoli percepire come veri, capaci di dispensare emozioni e sentimenti.

Amicizia, stima, fiducia, ironia, ed ancora curiosità, orgoglio per avere superato i 100 milioni di dischi venduti e inanellato premi e riconoscimenti, caparbietà da “pionieri” sull’onda delle rivoluzioni introdotte nei live, i temi trattati nei brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità.

Su tutto, presumibilmente, la nostalgia per un tempo bello, scritto in presenza e in distanza e, soprattutto, con chi non c’è più. Quello Stefano d’Orazio scomparso nel 2020, al quale saranno dedicati gli eventi live all’Arena di Verona. Su tutto, ovviamente, il dipanarsi della vita!

Per assistere in prima fila a Radio Subasio Intervista – trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it, compilare il form pubblicato sul sito entro il 25 maggio, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vuole porre ai Pooh.