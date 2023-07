Fuori strada con la moto vicino a Terni, grave un uomo

Lesioni meno serie per il figlio minorenne che viaggiava con lui

Un motociclista, che stava viaggiando con il figlio minorenne, è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica lungo la strada regionale 79 Ternana, nei pressi di Piediluco, a pochi metri dal confine fra la provincia di Terni e quella di Rieti.

Meno gravi le condizioni del figlio che, sbalzato dalla sella, avrebbe riportato lesioni ad una gamba.

L’uomo, di 54 anni, di Roma, era alla guida di una motocicletta Yamaha e per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, contro il guardrail.

Padre e figlio stavano partecipando ad una gita in moto insieme ad un’altra sessantina di centauri, in transito nelle località turistiche del Ternano. Il 54enne è rimasto fra il veicolo e il guardrail ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni dove i sanitari lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Terni.