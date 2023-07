Foligno: incidente stradale sulla statale 75, quattro veicoli coinvolti

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale fra quattro veicoli che si è verificato domenica lungo la statale 75 Centrale Umbra poco dopo l’uscita di Foligno Nord in direzione Spoleto.

Si sono registrati disagi alla viabilità, ma intorno alle 16.00 la strada è stata riaperta e la situazione è via via tornata alla normalità.

Dei tre feriti, secondo quanto si è potuto apprendere, uno ha riportato lesioni più serie degli altri, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto la polizia stradale, l’Anas e il 118.