Elezioni amministrative maggio 2023: disposizioni sull’ informazione istituzionale

Tutte le informazioni

A seguito della convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale dei Comuni di Cannara, Corciano, Monte Santa Maria Tiberina, Passignano sul Trasimeno, Trevi, Umbertide (per la Provincia di Perugia) e del Comune di Terni, le cui operazioni di voto si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 (ed eventuale turno di ballottaggio, per i Comuni per i quali è previsto, domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio), entra in vigore da domani, giovedì 30 marzo, quanto stabilito dall’articolo 9 della legge 28/2000 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” (cd “par condicio”).

Così come stabilito dalle disposizioni di legge l’attività d’informazione dell’Agenzia Umbria Notizie, fino al termine della tornata elettorale, riguarderà pertanto solo le comunicazioni indispensabili per l’efficace svolgimento delle funzioni della Regione ed avverrà in forma impersonale.