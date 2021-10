Elezioni: Secondi e Sisti vincono il ballottaggio a Città di Castello e Spoleto

A Sisti il 53,18 per cento delle preferenze, a Secondi il 51,40

Luca Secondi (centro sinistra) è il vincitore del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Città di Castello. Andrea Sisti (Pd e M5s) ha invece vinto a Spoleto. A scrutinio completato, Andrea Sisti (Pd e M5s) si è imposto, con il 53,18 per cento delle preferenze (7.658 voti). Sergio Grifoni (FdI, Alleanza civica, Obiettivo comune), ha raggiunto una percentuale del 46,82 (6.741 voti). È quanto emerge dai dati ufficiali del ministero dell’Interno. A Città di Castello Secondi si è imposto su Luciana Bassini (civici e M5s) con una percentuale del 51,40 per cento (8.077 voti). Bassini ha avuto il 48,60 delle preferenze (7.638 voti). A Città di Castello, secondo i dati del ministero dell’Interno, si è recato alle urne il 51,21 per cento degli aventi diritto. A Spoleto il 48,36%.