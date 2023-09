Edilizia residenziale pubblica, Giunta regionale approva modello-tipo di bando

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche della casa Enrico Melasecche, ha approvato il modello-tipo di bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica per l’anno 2023, modello che i Comuni dovranno utilizzare per l’emanazione dei prossimi avvisi.

“Entro questo mese – sottolinea l’assessore – i Comuni, che hanno già nella loro disponibilità numerose unità immobiliari recuperate dall’ATER secondo il piano concordato con la Regione, potranno così procedere alla predisposizione e alla pubblicazione dei nuovi bandi, quanto mai urgente e importante stante una domanda di alloggi a canone sociale cresciuta quotidianamente da parte delle famiglie che risentono pesantemente degli effetti della crisi economica post pandemica e del carovita, con le ultime graduatorie, approvate con il bando 2019, che sono scadute il 31 dicembre 2022. Con l’obiettivo di accelerare e semplificare l’iter dei nuovi bandi, da indire di norma biennalmente entro il 30 settembre – aggiunge l’assessore – e garantirne la massima efficacia per i loro fini sociali, a beneficio dei nuclei familiari maggiormente bisognosi, la Giunta regionale sta pertanto agendo da tempo su più fronti, con importanti risultati. Fra le diverse azioni messe in campo, la predisposizione del disegno di legge per la modifica d’urgenza della normativa per quanto attiene il possesso dei requisiti per l’assegnazione di un alloggio. Ne ho sollecitato l’immediato esame e la modifica – ricorda – è stata intanto approvata lunedì 4 settembre dalla Terza commissione consiliare permanente e verrà sottoposta al voto definitivo dell’Assemblea Legislativa martedì 12 settembre, nella prima seduta dopo la pausa estiva. Verrà soppresso – spiega – il comma 3 dell’art. 29 della legge regionale n. 23/2003 che stabilisce che i requisiti necessari per ottenere in locazione un alloggio devono sussistere in capo a tutti i componenti della famiglia, compresi i minori. Si scongiurerà così l’esclusione dalle graduatorie delle famiglie più disagiate. Questo consentirà inoltre ai Comuni – rileva -, non dovendo applicare l’attuale disposizione normativa, di accorciare i tempi di verifica e la formulazione delle graduatorie di assegnazione, dando risposte rapide a chi aspira ad un’abitazione in una casa popolare”.