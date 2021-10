‘Degustazioni in fattoria’ per i prossimi eventi di ‘Sagrantino Experience’

Occasioni di turismo lento fino al 28 novembre con il cartellone de La Strada del Sagrantino. Venerdì 8 e sabato 9 ottobre alla fattoria ‘La redola verde’ di Montefalco

Degustazioni in fattoria e trekking tra i vigneti in autunno per i prossimi appuntamenti con ‘Sagrantino experience’, il cartellone di eventi promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino. In scena fino al 28 novembre, propone occasioni di turismo lento ed esperienziale nei territori del vitigno autoctono Sagrantino tra Montefalco, Giano dell’Umbria, Bevagna e Gualdo Cattaneo.

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre sono in programma ‘Degustazioni in fattoria’, dalle 18 alle 22, in località Turrita di Montefalco alla fattoria ‘La redola verde’. L’iniziativa prevede una visita alla struttura con degustazione di prodotti aziendali come formaggi, salumi, bruschette calde, insalate e, su prenotazione, carne alla brace. Il costo è di 25 euro a persona, la prenotazione obbligatoria: 348.7781563 (Marco).

Dai sapori ai colori dell’autunno, che si potranno ammirare passeggiando tra i vitigni domenica 17 ottobre. Con partenza da e arrivo alla cantina “Tenuta Alzatura – fam. Cecchi”, in località Fratta Alzatura di Montefalco, si terrà infatti un trek tour della durata di tre ore con partenza alle 9. Un percorso ad anello di circa 7,7 chilometri, con un dislivello in salita e discesa di 225 metri, adatto non solo agli adulti ma anche a bambini di 9/10 anni. Al termine è prevista una visita guidata della struttura e la degustazione dei vini in abbinamento ai prodotti tipici. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742 378490.