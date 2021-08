Coronavirus: stabili le terapie intensive (2). Si registra però un aumento dei casi

In aumento i nuovi casi di positività al Covid e i ricoveri negli ospedali nelle ultime 24 ore in Umbria. Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 4 agosto, i nuovi casi sono 187 (ieri 75) e gli attualmente positivi 1.772 (111 in più). I guariti sono 76 e anche nell’ultimo giorno non si registra nessuna vittima (i decessi sono fermi a 1.424 in totale dall’inizio della pandemia). I ricoverati sono 22 (tre in più di ieri), due dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.566 test antigenici e 2.259 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è pari a 3,87 per cento.