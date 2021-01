Coronavirus: 50 nuovi positivi su 283 tamponi. 317 gli attuali ricoverati

Sono 50 i nuovi positivi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 283 tamponi analizzati (506.539 quelli eseguiti dall’inizio della pandemia), tre i morti e 58 i guariti. Secondo i dati della Regione aggiornati al 2 gennaio, sono in quindi calo gli attualmente positivi, passati da 3.804 a 3.793. In aumento i ricoverati: sono 317 (17 in più di ieri), 47 dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono guarite dal Covid in Umbria 24.817 persone, mentre 628 sono stati i decessi.