Umbertide: arriva la mostra itinerante “Cuori Rari”. Prosegue la campagna di sensibilizzazione verso le malattie rare promossa da Rare Special Power

Continua senza sosta l’attività dell’Associazione “Rare Special Power”. Questa volta, l’organizzazione che si occupa ormai da anni della sensibilizzazione verso le malattie rare e associate al neurosviluppo, si è resa promotrice dell’allestimento di una mostra d’arte itinerante. Partita lo scorso 28 febbraio (data non casuale, ovvero quella della “Giornata internazionale delle malattie rare”) e dopo aver toccato varie città dell’Umbria come Rivortorto (al Santuario), Assisi (Cattedrale di San Rufino) e Cannara, la rassegna è giunta in questi giorni al centro storico di Umbertide. Come titolo dell’iniziativa è stato scelto “Cuori Rari – A spasso per le vie del centro di Umbertide”.

Come sottolineato dagli organizzatori:

“L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le malattie rare. Per questo abbiamo cercato di coinvolgere la popolazione umbertidese, trovando un grandissimo supporto”.

Oltre al patrocinio del Comune, tanti, infatti, i negozi cittadini che hanno deciso di ospitare le varie opere: ben 13. Ad esporre, invece, saranno Michela Parroni, Aldina Lombardo, Ettore Spatoloni, Filippo Batocchioni, Fernanda Fioroni, Mara Pianosi, Sandro Epi, Marianna Mercante , Federica Bellucci e Camilla Gubbiotti.