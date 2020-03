Coronavirus: a Spello attivato il Centro operativo comunale. Per gli anziani servizio di assistenza l’acquisto di generi alimentari, di medicinali o per particolari commissioni

Attivato il Centro operativo comunale del Comune di Spello per l’emergenza epidemiologica da Covid-19: il sindaco Moreno Landrini venerdì scorso (13 marzo) ha firmato l’ordinanza di costituzione del Centro operativo che assicura nel territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Nel dettaglio, saranno garantite una serie di funzioni ai più bisognosi, in particolari agli anziani che per tutto il periodo dell’emergenza, grazie al prezioso contributo del Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinato da Claudio Filippo Fiaoni, potranno ricevere a assistenza per l’acquisto di generi alimentari, di medicinali o per particolari commissioni. Per le richieste è necessario contattare dalle ore 9 alle 12 il seguente numero 334 605 0102; le consegne saranno effettuate nel pomeriggio tra le ore 16 e le 18. La nota del sindaco, Moreno Landrini